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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يحذر الشباب من "الذبابة الإلكترونية" التي تهدم المجتمعات

احتفال جامعة الأزهر
احتفال جامعة الأزهر بنصر أكتوبر

قدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، تهنئة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لجميع الحضور بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، وذكرى المولد النبوي الشريف.

وطالب رئيس جامعة الأزهر، الشباب خلال الإحتفال الذي نظمته جامعة الأزهر بمناسبة حلول الذكرى ال 48 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، واللواء دكتور أركان حرب محمد ذكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات، بضرورة وأهمية التسلح بالعلم، مؤكدا على أنه القاطرة الحقيقية لنهضة وتقدم الأمم، موضحا أن جيش مصر العظيم  سطر ملحمة في السادس من أكتوبر  عام 1973 بحروف من نور، وعلينا جميعا الحفاظ عليها، مؤكدا أن انتصارات أكتوبر أعادت الأرض وحافظت  على العرض ورفعت  كرامة  العرب جميعا.
 

وحذر رئيس الجامعة الشباب من الإنسياق وراء الشائعات المضلله التي تسعى للنيل من وحدة الوطن، لافتا إلى أن  الحروب الآن لم تعد حروبا عسكرية بل أصبحت حروبا فكرية، كما حذر الشباب مما يطلق عليه الذبابة الإلكترونية التي  تهدف لهدم المجتمعات من خلال هدم الأسرة والإساءة إلى الرموز.

وفي ختام كلمتة طلب رئيس الجامعة الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل أن ننعم بالأمن والأمان، وفي نهاية اللقاء قام رئيس الجامعة بتكريم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء دكتور أركان حرب محمد ذكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ومنحهما درع جامعة الأزهر تقديرا لعطائهما واخلاصهما على مدار حياتهما خدمة للوطن الحبيب مصر الغالية.

رئيس جامعة الازهر جامعة الأزهر الإمام الاكبر ذكرى انتصارات أكتوبر ذكرى المولد النبوي

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