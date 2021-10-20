أبوالعينين لـ سفراء الاتحاد الأوروبي والمستثمرين : القيادة السياسية خصصت 700 مليار جنيه لتطوير القرى والاهتمام بالفقراء.. ونشهد نهضة اقتصادية في عهد الرئيس السيسي

أبو العينين خلال لقائه مع سفراء الاتحاد الاوربي والمستمثرين:

• نحتاج مزيدا من التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي الفترة المقبلة

• قانون الاستثمار الجديد أعطى مزايا استثمارية كبيرة ويحتاج مزيدا من الترويج والمعرفة به

• يجب الاهتمام بحلقات المثلث الذهبي ( الاستثمار والانتاج والصناعة ) للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار

• ضرورة الترويج للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة من خلال مؤتمر عالمي ودعوة الشركات الكبرى

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن القيادة السياسية اهتمت بكافة فئات المجتمع خاصة الفقراء، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى والفئات الأكثر فقرا بتكلفة استثمارية 700 مليار جنيه.

وأضاف أبو العينين - خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي - اليوم الأربعاء، بحضور سفراء الاتحاد الأوروبي أن الفترة المقبلة تحتاج الى مزيد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى على المستوى الاقتصادي والتجاري.

وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن مصر تشهد نهضة اقتصادية في عهد الرئيس السيسي، حيث تم انشاء مناطق صناعية وسكانية وتحسين البنية التحتية وشبكة الطرق، مع الاهتمام بالمشروعات ذات البعد الاجتماعي مثل حياة كريمة.

وأوضح خلال لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبي والمستثمرين وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الأربعاء، أن قانون الاستثمار الجديد أعطى مزايا وحوافز استثمارية كبيرة إلا أنه يحتاج مزيدا الترويج والمعرفة به بشكل صحيح، بالإضافة الى أهمية التعاون بين كافة الوزرات والجهات للقضاء على البيروقراطية التى تعرقل الاستثمار.

ولفت الى أن مصر بها العديد من المشروعات القومية العملاقة التى تمنح مزايا وحوافز للمستثمرين كالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مشيرًا إلى الاهتمام بحلقات المثلث الذهبي الثلاث للنهوض بالصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار وهي الاستثمار والانتاج والصناعة.

وأكد أبو العينين على ضرورة انشاء علامة تجارية مصرية ذات قيمة مضافة، لافتًا إلى أن الصادرات التقليدية وسط التغيرات العالمية الجديدة سوف تندثر، منوهًا إلى ضرورة التركيز على التخصص الانتاجي وعلى المدن الصناعية المتخصصة، لافتًا إلى أن مدينة دمياط للأثاث تُعد علامة تجارية في الدول الأوربية كايطاليا وفرنسا.

ولفت إلى ضرورة التركيز على الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والترويج لها من خلال مؤتمر عالمي يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية والصناعية، لافتًا إلى أن القيمة البيعية للمنتج لن تأخذ قيمتها الحقيقية إلا من خلال علامة تجارية للدولة، مشددًا على ضرورة إعطاء المستثمرين الأجانب إغراءات وحوافز حتى تستطيع جذبهم للاستثمار في مصر، حيث اإن كثيرا من الدول كالمغرب وجنوب افريقيا بدأت في المنافسة بقوة لجذب الاستثمار الاجنبي.

وأشار إلى أن جائحة كورونا أدت إلى تغيير الفكر والتوجه العالمي نحو الصناعة، حيث إن الدول الأوروبية بدأت حاليا في البحث عن التعاون مع دول الجوار وذلك بعد ارتفاع أسعار الشحن.