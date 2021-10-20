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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أعضاء تدريس الأزهر في رسالة تهنئة للرئيس: ستظل درعاً حامياً لمصر

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

وجه نادي أعضاء التدريس بجامعة الأزهر، رسالة شكر وتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف، وتكريم أحد أعضائه الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر سابقا وعضو هيئة كبار العلماء، مؤكدين أن الرئيس سيظل الدرع الحامي والحصن الواقي لمصر وللأمة العربية من أي تهديد يهدد أمن وشرف وكرامة الأمة.


وثيقة في عمر الزمن

وقال الدكتور محمد حسين عويضة رئيس النادي في رسالته:"مهما نطقت الألسن، ومهما خطت الأيدي، من كلمات تظل مقصرة أمام دعمكم سيادة الرئيس"، مشددا على أن التكريم سيظل وثيقة في عمر الزمن ومثالا يحتذى به".

تكريماً لعلماء الدين

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه يعتبر تكريم السيسي له تكريماً لعلماء الدين جميعاً، مؤكداً أن الرئيس السيسي محب للعلم والعلماء، ويدعو للإسلام الوسطي المعتدل.

وكان الرئيس السيسي قد قدم تحية خاصة للدكتور أحمد عمر هاشم عضو كبار العلماء، قبل بداية كلمته في احتفالية وزارة الاوقاف بالمولد النبوي الشريف.

كما قام الرئيس بالتوجه إلى مكان جلوس الدكتور عمر هاشم عقب انتهاء كلمته وصافحه، حيث يجلس الدكتور عمر هاشم على كرسي متحرك نظرا لظروفه الصحية.

وأضاف هاشم في تصريح خاص لصدى البلد إن ظاهرة التطرف الديني في تراجع، وبدأت الدعوة الإسلامية الوسطية تأخذ مكانتها القوية الآن، فقال تعالى " ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ " صدق الله العظيم 

ودعا هاشم جميع علماء المسلمين لنكون قوة واحدة، عن طريق عقد مؤتمر إسلامي عالمي، يتم فيه مناقشة ما تم التوصل إليه من شئون دينية، ووضع خطط مستقبلية لكيفية التعامل مع كل الظواهر الإسلامية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم كبار علماء المسلمين، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحية تقدير للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بعد حضوره احتفالية المولد النبوي على الكرسي المتحرك.

وظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية وهو يصافح الدكتور أحمد عمر هاشم قبل مغادرته.

المولد النبوي الشريف نادي أعضاء التدريس جامعة الأزهر الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إحياء ذكرى المولد

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