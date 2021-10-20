أخبار الأهلي .. بشرى بشأن حسين الشحات والشناوي.. مواعيد مباريات الأحمر فى الدوري

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الأفريقية وجاءت كالآتي:

بشري لـ جماهير الأهلي.. تطور جديد بشأن إصابة محمد الشناوي

خضع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأشعة جديدة صباح اليوم الأربعاء، أثبتت تحسن حالته بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يعلن جاهزية حسين الشحات لمواجهة الحرس الوطني

انتظم حسين الشحات، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء كبير في تدريبات الفريق الجماعية اليوم، على أن ينتظم بشكل كامل اعتبارًا من غد، ليؤكد جاهزيته وفقًا لرؤية الجهاز الفني لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا.

مسحة طبية للأهلي استعدادا لمباراة بطل النيجر

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني لمسحة طبية جديدة غدًا، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق عصر الخميس.

تقسيمات متعددة في مران الأهلي وتعليمات خاصة لحراس المرمي

أجري بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكثر من تقسيمة خلال فقرات المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

تعرف على مواعيد وملاعب أول 8 مباريات لـ الأهلي في الدوري

تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًّا من رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، بمواعيد مباريات الفريق الأول في بطولة الدوري الممتاز، اعتبارًا من الجولة الأولى وحتى الجولة الثامنة لموسم 2021-2022.

تفاصيل تدريب الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني ..صور

أجري بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أكثر من تقسيمة خلال فقرات المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

الأهلي يكرم حسن حمدي ورئيس الاتحاد الدولي لليد بمعهد الموسيقى العربية.. صور

أنطلق حفل النادي الأهلي لتكريم حسن حمدي، رئيس النادي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بمعهد الموسيقى العربية، في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة النادي، ولفيف من السادة المدعوين.