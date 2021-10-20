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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد معادلة رقمه القياسي .. دروجبا يوجه رسالة لـ محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد الإيفواري ديديه دروجبا، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي السابق، أنه بعث برسالة لـ محمد صلاح يهنئه بمعادلة رقمه القياسي كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلًا للأهداف في البريميرليج.

وتعادل محمد صلاح جناح فريق ليفربول مع دروجبا في عدد الأهداف المسجلة بالدوري الإنجليزي، برصيد 104 هدف لكل منهما.

وقال دروجبا في تصريحات لـ “ كانال" الفرنسية:" لقد بعثت له برسالة أهنئه.. أنا سعيد من أجله، إنه في حالة جيدة الآن وآمل أن يستمر."

وأضاف:"غالبًا ما يحدث أن يتفوق علينا إخواننا الصغار وهذا أمر جيد. كما يتجه صلاح نحو رقم قياسي آخر وهو أفضل هداف أفريقي في تاريخ دوري الأبطال."

وسبق لـ محمد صلاح أن زامل دروجبا في الفترة التي لعبها “ مو” مع فريق تشيلسي الإنجليزي.

الدوري الدوري الإنجليزي محمد صلاح الفرنسية البريميرليج تشيلسي دوري الابطال

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