السفير البريطاني: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم ..فيديو

قال جاريث بايلي، السفير البريطاني، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سوف يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة.



وتوقع السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، خلال لقاء ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري مع سفراء الاتحاد الأوروبي، أن تعمل الحكومتين المصرية والإنجليزية معا في ملف الطاقة المتجددة، مضيفا أن مصر سيكون لها دور هام خلال الفترة المقبلة في ملف المناخ.



وفي سياق مغاير، أشاد السفير البريطاني بلاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، قائلا إنه ساحر وشخص لا يصدق ومثال رائع لموهبة وملهم للشباب حول العالم.



وواصل ضاحكا: «لولا أنني أملك كرش لفكرت في ممارسة كرة القدم مع محمد صلاح وأعتقد أنني لن أصمد أكثر من دقيقة واحدة معه في الملعب».



وتغنى السفير البريطاني بهدف صلاح في مرمى واتفورد بالدوري الإنجليزي، قائلا: صلاح أحرز هدفا مستحيلا من الناحية الفيزيائية لكنه ممكن فقط لأنه مو صلاح.



ورأى أن صلاح يعتبر أفضل لاعب في العالم فضلا عن ما يمتلكه من شخصية مميز للغاية تجعله فخرا لأهل مدينة ليفربول الإنجليزية.

