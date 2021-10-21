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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المياه بالإسكندرية: مدارس المياه الفنية الحل الحقيقي لتوفير عمالة مدربة

صدى البلد

قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، إنه تم توقيع بورتكول بين شركة المياه ووزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ووزير الإسكان، والغرض من هذا الورتكول هو تخريج عامل فني مدرب ومؤهل لمواكبة السوق المحلي.

وأضاف أحمد جابر في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن شكرات المياه لجأت لتأسيس مدارس جديدة لاختيار العاملين المدربيين والمؤهلين ذو الخبرات الفنية والمهارات العالية المتنوعة سواء نظرية أو عملية

وأكد رئيس شركة مياه الإسكندرية أن هذه المدارس هي الحل الحقيقي لتوفير عمالة مدربة، جاهزة لمواكبة السوق المحلي، مشيراً إلى أن تنسيق المدارس الفنية يعتبر من أعلى التنسيقات على مستوى خريجي الإعدادية.

وتابع أحمد جابر أن معظم الطلاب الملتحقين بهذه المدارس الفنية حاصلة على مجموع 270 من إجمالي 280، مضيفاً أن هناك اختبارات تحريرية أيضاً يخضع لها الطالب قبل الإلتحاق بهذه المدارس الفنية.

ونوه رئيس شركة مياه الإسكندرية أن كان هناك 4 مدارس مياه فنية فقط، في محافظات القاهرة، والبحيرة، والدقهلية، وبني سويف، وتم افتتاح 3 مدارس أيضاً هذا العام في محافظات الإسكندرية، وأسيوط، والجيزة ، كاشفاً عن دخول تخصص جديد في العام القادم داخل هذه المدارس وهو التحلية.

المياة مدارس المياه الفنية شركة المياه وزارة التربية والتعليم خريجي الاعدادية تنسيق المدارس الفنية

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