الزراعة: توفير أطباق البيض بأقل من 50 جنيها خلال أيام

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تعمل جاهدة لزيادة إنتاج السلع الأساسية منذ عام 2014، منوهاً بوجود زيادة في الأسعار العالمية، وعملت الوزارة على الوصول إلى أسعار متوسطة تُرضي المواطن.

وأضاف “القرش”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكستار نيوز"، أنه تم التنسيق مع بورصة السلع من أجل توفير أطباق البيض بأقل من 50 جنيها خلال أيام قليلة، معقباً "من أجل توفير سعر عادل للمُربي والمواطن المشتري".

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة نسعى لتقليل الحلقات الوسيطة التي تعمل على تنظيم عملية السوق، وتم التنسيق مع اتحاد غرف منتجي الدواجن، للسيطرة على المُربين والمنتجين في مصر.

وأكد أنه سيتم توريد كميات من بيض المائدة بشكل مباشر من المزرعة إلى المستهلك، أو من خلال المنافذ المتاحة في الدولة المصرية، أو منافذ وزارة الزراعة، مشيراً إلى أن تم بالفعل توريد كميات لهذه المنافذ لتلبية احتياجات المواطن.