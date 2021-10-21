صراع ألماني كوري.. اختبار سحب يواجه كيا ستينج بمنافستها فولكس فاجن أرتيون

تشتد المنافسة السوقية بين كلا من فولكس فاجن أرتيون وكيا ستينجر خاصة وأنهما سيارتين رياضيتين من سيارات سيدان فئة Fastback، وهي فئة من سيارات سيدان تتميز بجزء خلفي يميل للأسفل و يجعلها في منطقة وسطية بين سيارات هاتشباك وسيارات سيدان العادية.

وفقا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، جاء مقطع فيديو جديد من قناة Carwow على اليوتيوب ليسجل مقارنة في السحب بين كلا السيارتين المتنافستين.

يأتي المنافس الكوري الجنوبي كيا ستينجر بمحرك V6 سعة 3.3 لتر يولد 367 حصان وعزم دوران كبير يبلغ 376 رطل قدم، بينما الفولكس فاجن أرتيون لديها محرك بنزين بسعة 2.0 لتر بشاحن توربيني جيد، قادر على توليد 320 حصان و 310 رطل قدم من عزم الدوران. يتم توجيه القوة إلى جميع العجلات الأربع من خلال علبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض بسبع سرعات مع وظيفة التحكم في الإطلاق.

سيارة كيا ستينجر أقصر بحوالي 35 ملم من آرتيون، وهي أيضا من الفئة D وعلى الرغم من أن لديها قوة أكبر إلا أنها أثقل في الوزن وبنظام دفع خلفي فقط. أما في حالة فولكس فاجن فيتم تصنيفها على أنها طراز أكثر فخامة، ولكنها على الجانب الآخر تفتقر إلى محركات ذات ست أسطوانات حتى في الفئات الأعلى تقليما وبالطبع هي في فئة أعلى من الفئة D متوسطة الحجم. كملاحظة جانبية ، تتوفر كيا ستينجر بنظام الدفع الرباعي في الولايات المتحدة، ولكن ليس في المملكة المتحدة.

تم إجراء ثلاثة سباقات انطلاق، واختبار فرامل بسرعة 70 ميلاً في الساعة على مهبط الطائرات في مطار المملكة المتحدة لتجيب عن السؤال الأهم من أفضل؟ وهل ستكون القوة الحصانية وعزم الدوران لكيا كافيين لمواجهة فولكس فاجن؟ السباق الأول فازت فولكس فاجن آرتيون، بعد أن قطعت مسافة ربع ميل في 12.9 ثانية. وفي الوقت نفسه، كانت سيارة كيا ستينجر جي تي أبطأ بنصف ثانية، حيث أنهت المسافة ذاتها بعد 13.4 ثانية. حتى بعد تبديل الممرات، لا تزال فولكس فاجن آرتيون متصدرة، وفي سباق السحب الثالث جاءت بنفس النتيجة لتفوز فولكس فاجن آرتيون في كل مرة.