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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ولاد البلد ينطلق بـ30 ليلة عرض إلى الصعيد

صدى البلد

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح انه ضمن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال ينطلق اليوم فريق عرض ولاد البلد من إنتاج فرقة المسرح الحديث تحت قيادة الفنان خالد النجدي الى 3 محافظات بصعيد مصر و هم الفيوم ، بني سويف ، سوهاج، ليقدم العرض ٣٠ ليلة عرض بمختلف قرى و مراكز المحافظات الثلاث ، منهم ١٠ قرى ضمن مبادرة " حياة كريمة" تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.

 

وتقدم جميع العروض بالمجان بدءا من اليوم  الاربعاء ٢٠ أكتوبر من مركز شباب بهبشين بمركز ناصر بمحافظة بني سويف،   و ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب و الرياضة ، وزارة التضامن الإجتماعي ، وزارة الداخلية ، محافظة بني سويف ، محافظة سوهاج ، محافظة الفيوم  ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، و عدد من مؤسسات المجتمع.

 

و أضاف "مختار" ان الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة و التجوال قدم حتى الان ما يفوق ٩٠ ليلة عرض ب ١١ محافظة ، خلال ٣ أشهر ، اي ما يساوي ليلة عرض يوميا لعروض البيت الفني للمسرح بأحد  المراكز أو  القرى داخل إحدى محافظات مصر .

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يذكر  أن  الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة و التجوال تستمر حتى يناير من العام المقبل ، و هي الخطة  التي وضعها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار  ، و  تنفذها فرقة مسرح المواجهة و التجوال بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، و التي تهدف الى تجوال ١٤ عرض من عروض البيت الفني للمسرح ب ٢٠ محافظة مصرية .

 

جديد بالذكر ان عرض "ولاد البلد " يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة أحمد الرمادي، وليد الفوللي ، ياسر الرفاعي ، عبد العزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد  ، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.
 

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