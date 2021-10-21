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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر تشهد عهدا جديدا.. كلمة النائب محمد أبو العينين أمام سفراء العالم

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

عرض الإعلامي أحمد مجدي، حديث النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، لسفراء العالم، وقال النائب محمد أبو العينين، إن مصر منحت فرصة للمستثمرين المباشرين الأجانب، مؤكدا أن الشركات العالمية حققت نجاحات كبرى هنا.

 

وأضاف النائب محمد أبو العينين، في كلمته مع سفراء العالم، أن الرئيس السيسي خصص 700 مليار جنيه لتنمية القرى، مشيرا إلى أنه جعل 58% من المصريين سعداء.

 

 مصر أزالت العوائق أمام السياح

وتابع أبو العينين ، أن مصر أزالت العوائق أمام السياح البريطانيين والروس في كل مكان في شرم الشيخ والبحرين المتوسط والأحمر.

 

وأكد أبو العينين خلال الاجتماع أن مصر تتحرك إلى الأمام وانطلقت نحو تحقيق رؤية 2030 الطموحة على كافة الأصعدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأعرب أبو العينين عن تطلع مصر للتعاون مع الحلفاء الأوروبيين في كافة مجالات الصناعة والاستثمار، مشيراً إلى حالة النهضة التي تشهدها مصر خلال "العهد الجديد".

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب النائب محمد أبو العينين البحر المتوسط أحمد مجدى

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