عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استرداد 11 مليار جنيه لخزينة الدولة.. بكري يكشف جهود الرقابة الإدارية

هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هيئة الرقابة الإدارية تؤدي عملها بكل شرف وأمانة وصدق وتكشف الفساد كل مرة، ويدركون تماما أن رسالتهم مكافحة الفساد ويدافعون عن ميثاق هذا الجهاز.

 

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، أن  
الرئيس السيسي صاحب قرار الحرب على الفساد وملاحقة الفاسدين والمفسديين، مشيرا إلى أنه  
أعلن خلال الاحتفال بالعيد الذهبي لهيئة الرقابة الإدارية أن مصر لن تسكت على الفاسدين.

 

وتابع مصطفى بكري، أن هناك  418 قضية جنائة ما بين الرشوة والفساد والتزوير والكسب غير المشروع، كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، وساهمت في تقليل انتشار الفساد.

 

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن الرقابة الإدارية بفضل عزيمة رجالها الشرفاء نجحت فى استداداد 11 مليار جنيه لخزينة الدولة .

 

تتمتع بقدرة قوية وفاعلة

وأكد  مقدم برنامج “حقائق وأسرار" أنه لدينا أجهزة تتمتع بقدرة قوية وفاعلة في مكافحة الفساد بصدق وموضوعية “فتحية لرجال الرقابة الادارية في مسيرتهم الظافرة واحترامهم للدستور والقانون”.

 

الرقابة الإدارية مصطفى بكري الرئيس السيسي مكافحة الفساد صدى البلد

ترشيحاتنا

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

سينوفاك الصينية تبحث توطين صناعة اللقاحات في مصر | شاهد

لا تقدر على السير.. أول فيديو لـ بشرى بعد تعرضها لحادث بالجونة

ماذا قالت المؤسسات الدينية عن حسن حنفي ؟ وهب حياته للعلم

بحضور الشرطة| الجماهير تركض خلف محمد صلاح لحظة تصويره إعلانا ..شاهد

قبل وداعه.. سفير مصر يقدم إحاطة لوزيرة خارجية اليابان بإنجازات العلاقات الثنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

صدمة لـ ليفربول .. محمد صلاح مهدد بالغياب 8 مباريات

بصمة كيروش .. قفزة هائلة لـ منتخب مصر في تصنيف الفيفا

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

ينافس الخطيب .. محامي توفيق عكاشة يترشح لرئاسة الأهلي

ملامح أكل العيش.. ننشر الصور الأولى لضحايا حادث الدائري الاوسطي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

فيديو

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

بعد حادث بشرى .. شاهد أقوى حوادث تعرض لها المشاهير "فيديو"

العاصفة الفرنسية تقترب من بريطانيا .. وتحذيرات من فيضانات مدمرة |فيديو

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

عبد المعطى أحمد يكتب: قناعة الرسول وزهده

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ