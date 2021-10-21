استرداد 11 مليار جنيه لخزينة الدولة.. بكري يكشف جهود الرقابة الإدارية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هيئة الرقابة الإدارية تؤدي عملها بكل شرف وأمانة وصدق وتكشف الفساد كل مرة، ويدركون تماما أن رسالتهم مكافحة الفساد ويدافعون عن ميثاق هذا الجهاز.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، أن

الرئيس السيسي صاحب قرار الحرب على الفساد وملاحقة الفاسدين والمفسديين، مشيرا إلى أنه

أعلن خلال الاحتفال بالعيد الذهبي لهيئة الرقابة الإدارية أن مصر لن تسكت على الفاسدين.

وتابع مصطفى بكري، أن هناك 418 قضية جنائة ما بين الرشوة والفساد والتزوير والكسب غير المشروع، كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، وساهمت في تقليل انتشار الفساد.

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن الرقابة الإدارية بفضل عزيمة رجالها الشرفاء نجحت فى استداداد 11 مليار جنيه لخزينة الدولة .

تتمتع بقدرة قوية وفاعلة

وأكد مقدم برنامج “حقائق وأسرار" أنه لدينا أجهزة تتمتع بقدرة قوية وفاعلة في مكافحة الفساد بصدق وموضوعية “فتحية لرجال الرقابة الادارية في مسيرتهم الظافرة واحترامهم للدستور والقانون”.