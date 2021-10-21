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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ضوابط صارمة تضعها الأوقاف لاستخدام دورات المياه بالمساجد ..وشروط خاصة لصلاة الجمعة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

قال عبد الله  حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن  هناك توجيه بالموافقة من قبل لجنة إدارة أزمة كورونا على فتح دورات المياه بالمساجد من فجر يوم الأربعاء الماضي،  مشيرًا إلى  ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإذا كان هناك إمكانية للنزول من المنزل بعد الوضوء فهذا أفضل.


وتابع "حسن"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك تطهير مستمر لدورات المياه بعد كل صلاة، مشيرًا إلى أن فتح دورات المياه يكون قبل الصلاة بربع ساعة ، وتغلق بعد الصلاة مع غلق المسجد. 


وأضاف: "الأفضل هو النزول من المنزل بعد الوضوء، واستخدام دورات المياه خلال الضرورة القصوى ، واستخدام الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي". 
 

حددت وزارة الأوقاف ضوابط فتح دورات المياه بالمساجد كما يلي:

 

  •  النظافة المستمرة عقب كل صلاة.
  • التطهير والتعقيم الدوري المنتظم.
  • فتح دورات المياه بالمساجد قبل وقت الأذان بربع ساعة على الأكثر ، وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد.

 

  • بالنسبة لصلاة الجمعة يتم فتح دورات المياه قبل وقت الأذان الأول بنصف ساعة على الأكثر وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد، ويتم الالتزام في باقي صلوات يوم الجمعة فجرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً بالفتح قبل الأذان بربع ساعة والغلق فور انتهاء الصلاة كسائر الأيام.

 

  •  المساجد التي بها ساحات مفتوحة وتؤدي بها صلاة الجنازة لا مانع من فتح دورة المياه بها قدر الحاجة عند وصول الجنازة لمن أراد الوضوء، ثم غلقها فور انتهاء صلاة الجنازة.

 

  • يحدد في دفتر المسجد اسم المسؤول أو المسئولين عن فتح دورات المياه وغلقها ، مع قيام جميع المفتشين ومديري الإدارات والتفتيش العام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ هذه الضوابط.

 

  •  التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية الأخرى المعمول بها في المساجد للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
وزارة الأوقاف دورات المياه المساجد عبد الله حسن صلاة الجمعة

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