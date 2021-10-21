موجز الاقتصاد|التموين: وفرنا 20 ألف فرصة عمل.. مناقشة عودة العمالة المصرية لليبيا.. حماية المستهلك يخاطب فولكس واجن بعد حادث إحدى التريللات

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضي عددا من الأخبار والأحداث الاقتصادية منها:
التموين: وفرنا 20 ألف فرصة عمل من خلال مشروع جمعيتي حتى الآن
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رغم التراجعات الأخيرة.. خبير: البورصة أفضل أداوات جذب الاستثمار لهذا السبب
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حماية المستهلك يخاطب فولكس واجن بعد حادث إحدى التريللات الخاصة بالوكيل
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"غرفة الجيزة" وشركات إلحاق العمالة بالخارج يناقشان عودة العمالة المصرية لليبيا
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خبير أسواق مال: رغم نجاح إي فاينانس سقطت أسهم الأفراد لهذه الأسباب
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مطور عقارى: 5 عوامل ساهمت في تفادى أزمة تراجع القدرة الشرائية
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