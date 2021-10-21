موجز الاقتصاد|التموين: وفرنا 20 ألف فرصة عمل.. مناقشة عودة العمالة المصرية لليبيا.. حماية المستهلك يخاطب فولكس واجن بعد حادث إحدى التريللات

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضي عددا من الأخبار والأحداث الاقتصادية منها:

للمزيد اضغط على الرابط

للمزيد اضغط على الرابط

للمزيد اضغط على الرابط

للمزيد اضغط على الرابط

للمزيد اضغط على الرابط

للمزيد اضغط على الرابط