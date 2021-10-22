أرقام مذهلة .. زينجر 21C تبدع في اختبارات التسارع .. فيديو وصور

استطاعت السيارة زينجر 21C أن تنفرد بالكثير من المفاهيم القوية، واهمها الناحية الخاصة بالتسارع والانطلاق، وذلك بعد ان اثبتت جداراتها داخل في حلبة الأمريكتين في أوستن، متفوقة على حاملة اللقب القياسي السابق وهي النسخة القوية ايضا مكلارين P.

الأداء الفني لمحرك السيارة زينجر 21C

تعتمد السيارة زينجر 21C على مجموعة نقل هجينة إلى جانب محركين كهربائيين في المحور الأمامي، حيث تستطع أن تنتج السيارة قوة اجمالية قدرها 1.233 حصانا، من محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، بسعة 2880 سي سي تيربو مزدوج، مع بطارية كهربائية بسعة 800 فولت، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة ناقل حركة متسلسل مكون من 7 سرعات، مع امكانية زيادة قوة الاحصة إلى 100 حصانا اضافيًا.

تنطلق السيارة زينجر 21C من خلال 80 نسخة فقط، على ان يتم تسليمها إلى العملاء في العام 2023 لاصحاب الدفعة الاولى، وتتمتع السيارة بمظهر رائع من خلال المقدمة العدوانية، ومصابيح شرسة، مع ناشر أمامي نحيف باطلالة رياضية، بينما ترتكز على عجلات رياضية ذات جنوط متعددة الاضلاع، ومرايات جانبية بارزة مثبتة اعلى ناحية الرفارف.

وتتمتع السيارة زينجر 21C بسقف بانوراما متصل بالناحية الامامية والخلفية، مع فتحات للتهوية الجانبية، و سبويلر خلفي باطلالة رياضية ومنظومة عادم مزدوجة الاداء، بالاضافة إلى اضاءة خلفية LED، وبعض اللمسات الغائرة والبارزة والتي تزيد من قدرة السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

ومن خلال الامكانيات المقدمة داخل السيارة زينجر 21C فتشير بعض التقارير أن السرعة القصوى لهذه السيارة تصل إلى 452 كيلومتر في الساعة، مع قوة انطلاق من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 1.9 ثانية فقط، ويذكر أن زينجر 21C استطاعت ان تحطم اللقب بأسرع سيارة انتاج في العالم حول حلبة الامريكتين بعد ان قدمت زمن يبلغ 2:11:33.