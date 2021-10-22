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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر خيالي و مواصفات مذهلة شاهد سيارة T.50 .. صور

بسعر خيالي و مواصفات
بسعر خيالي و مواصفات مذهلة شاهد سيارة T.50

تعد سيارة Gordon Murray Automotive T.50 موديل 2021 واحده من أفضل السيارات الخارقة في العالم و ذلك بسبب الأداء القوي التي تقدمه و التي عمل على تصميمها مصمم السيارات العالمي البريطاني جود موراي و التي قام بأستلهام تصميمها من سيارة مكلارين الأسطورية F1 و التي أشرف على تصميمها بنفسه منذ 30 عاماً .

و قام جوردن موراي من خلال شركته الخاصة " جوردن موراي للسيارات " بالتعاقد مع مؤسسة كوزورث المتخصصة في تصنيع المحركات و التي تولت مشروع تزويد السيارة بالمحركات الجديدة .

و تستمد سيارة Gordon Murray Automotive T.50 موديل 2021 قدراتها المكيانيكية من محرك خارق و خفيف و هو محرك V12 و الذي يأتي بسعة 3900 سي سي ، و يولد قوة تصل الي 654 حصان ، و عزم أقصى للدوران يصل الى 467 نيوتن/متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات  .

و و من الخارج تأتي Gordon Murray Automotive T.50 بتصميم رياضي مميز و أنسيابي مشابهه لسيارات الفورميلا وان يمتاز بخفه وزنه بسبب الهيكل الخارجي و الأبواب المصنعة من الكاربون فايبر و محرك V12 صاحب التنفس الطبيعي و الذي يبلغ وزنه 178 كيلو جرام و الذي يعمل على تقليل وزن السيارة أكثر .

و قام المصمم العبقري جود موراي بأضافة مروحة خلفية للسيارة بدلاً من الجناح الخلفي بقطر 40 سم متعددة الفوائد تقوم بتبريد المحرك و سحب الهواء الساخن للخارج و تحسين أداء السيارة و تقليص قوة الجر و تعزيز الثبات و الديناميكية الحركية .

كما تتوفر على مصابيح LED أمامية و خلفية و نظام عادم رياضي رباعي المخرج مثبت في أعلي الجزء الخلفي للسيارة و يبلغ وزنها الكلي 1345 كيلو جرام فقط ، و من الداخل جاءت سيارة Gordon Murray Automotive T.50 موديل 2021  بمقصورة داخلية فاخرة تم كسوتها بالكامل بجلد الكانتارا و تحتوي على مجموعة متنوعة من وسائل الترفييه و الراحة و وسائل الأتصال الحديثة و مداخل أتصال بالأجهزة المحمولة مثل مدخل Aux و بلوتوث .

 

و يبلغ سعر سيارة Gordon Murray Automotive T.50 موديل 2021 عالمياً نحو 2.6 مليون جنيه سترليني .

T 50 Gordon Murray Automotive موديل 2021 سيارة Gordon Murray Automotive T 50 سعر سيارة Gordon Murray Automotive T 50

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