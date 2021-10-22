ريم مصطفى وقعت "كرارة" في شر أعماله وقالها على الحب الأول

تحدثت الفنانة ريم مصطفى، خلال حوارها ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة “أون”، عن مسلسل "أمر واقع" ومشاركتها مع الفنان "كريم فهمي"، قائلة:" كان مفروض نصور مشهد قتل بيني وبين كريم، ولكن معرفنا نصور"، متابعة:" أنا وهو دخلنا في نوبة ضحك متوقفتش ومصورناش المشهد يومها".

وقامت الفنانة ريم مصطفى بدور المذيع وسألت أمير كرارة عن أول حب في حياته، وقال كرارة: "من وأنا صغير كنت في ابتدائى وكنت بحب بنت معايا في المدرسة اسمها مايسة، وفضلت أحبها لمدة 4 سنين لما بقيت في إعدادى مع نفسى من غير ما اقولها حاجة، ولغاية دلوقتى متعرفش برده".

وعن أكثر معاكسة صدمته تعرض لها، قال أمير كرارة: "أكتر معاكسة جاتلى، كانت من زوجتى واتخضيت منها، لأول أول مرة قعدنا سوا قالتلى انا هاتجوزك على فكرة، واتثبت بطريقة فظيعة بسبب الكلمة دى، وأنا رديت عليها وقتها وقلتلها انسى أنا مش بتاع جواز والكلام ده، ولكن النصيب بقى اتجوزنا الحمد لله".

وكشفت "ريم" خلال حوارها بالجزء الأول من البرنامج، عن العديد من الجوانب الشخصية في حياتها، وقصة حبها لابن الجيران، والمواقف الطريفة التي جمعتها بزملائها في الوسط الفني، كما تقدم العديد من الأغنيات خلال اللقاء، بمشاركة المطرب اللبناني بافو.

