إصابة خطيرة تتسبب بها السجائر الإلكترونية.. دكتور رامي غالي يكشف التفاصيل

قال الدكتور رامي غالي، أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس، أن بعض أنواع السرطانات وراثية، مؤكدا أنه يوجد أنواع أخرى قد يصاب بها الشخص نتيجة العادات الخاطئة.

وأضاف رامي غالي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”ـ تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن السجائر الإلكترونية تحتوي على نسبةعالية من التبغ والتي من الممكن أن يكون لها تأثير كبير على الرئة ومن الممكن أن تسبب السرطان.

وتابع رامي غالي، أنه يجب على المواطنين الإبتعاد من السجائر الإلكترونية لما لها من أخطار كبيرة على الصحة.

التوجه إلى الطبيب المختص.

وأشار ، أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس إلى أنه عند الشعور بأي أعراض إصابة بالأورام يجب التوجه إلى الطبيب المختص.



