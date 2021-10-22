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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة.. فيديو

صدى البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الجمعة 22 - 10-2021

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.34 جنيه للبيع و 18.17جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.74 جنيه للبيع و 21.49  جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  52.17جنيه للبيع و  49.15جنيه للشراء.

 

العملات الاجنبية سعر الدولار الدولار الريال السعودى اخبار التوك شو

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