أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الجمعة 22 - 10-2021

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.34 جنيه للبيع و 18.17جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.74 جنيه للبيع و 21.49 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 52.17جنيه للبيع و 49.15جنيه للشراء.



