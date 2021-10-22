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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تحقيقات

افتتاح السكن البديل ورسائل هامة لطلاب الشرطة.. نشاط مكثف للرئيس الأسبوع الماضي

الرئيس السيسي يكرم
الرئيس السيسي يكرم أوائل اكاديمية الشرطة

شهد الأسبوع الماضي ، نشاطا مكثفا للرئيس السيسي، على المستوى المحلي والخارجي، فقد شارك في العديد من الفعاليات محليا، بدأت بافتتاح مشروعات السكن البديل في منطقة السادس من أكتوبر، مرورا بمشاركة الشعب المصري احتفالات المولد النبوي الشريف،  وتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة.

ويستعرض "صدى البلد"، أبرز الفعاليات التي شهدها الرئيس السيسي الأسبوع الماضي، في السطور التالية.

افتتاح مشروعات السكن البديل

افتتح الرئيس السيسي، السبت الماضي، مجموعة مشروعات إسكان بديل لـ المناطق الغير آمنة بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وشاهد الرئيس السيسي خلال حفل الافتتاح، فيلما تسجيليا بعنوان "الأحلام تتحقق"، ثم افتتح عددا من المشروعات عبر تقنية فيديو كونفرانس، وتفقد عدد من الوحدات السكنية.

تفقد المركبات العسكرية

تفقد الرئيس السيسي، الاثنين الماضي، عددا من المركبات المدرعة المطورة، من قبل القوات المسلحة، بحضور اللواء كامل وفائي، مدير إدارة المركبات، واللواء أ.ح محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في احتفالية تخريج دفعة كلية الشرطة

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، تفقد نماذج مختلفة من المركبات المدرعة التي تم تطويرها بمصانع القوات المسلحة طبقًا لأحدث نظم التصميم والتصنيع، والتي روعي في تصميمها تعظيم قدرات هذه المركبات من حيث تعدد الاستخدامات، سواء للقوات المسلحة أو الشرطة، فضلًا عن قدرتها على المناورة وارتفاع مستوى الحماية ضد الموانع الأرضية.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة المركبات بشأن مراحل التصميم والتصنيع، والتي أظهرت مدى التطور في تلك الصناعة، بما يواكب أحدث الطرق المتبعة عالميًا، وذلك تمهيدًا لعرض هذه المركبات في إطار الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس ٢٠٢١".

تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة

شهد الرئيس السيسي، الأربعاء، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور المستشار عدلي منصور، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة، وأسر الخريجين.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته لخريجي طلبة كلية الشرطة، على أن يقدم لهم عددًا من الوصايا التي يجب أن يتحلوا بها في أثناء أداء عملهم الشرطي والتعامل مع المواطنين.

وقال الرئيس السيسي للطلاب الخريجين: "كونوا القدوة والمثل وأنتم تتعاملون مع أمن المواطن وسلامته، وأحسنوا التعامل مع المواطنين وعليكم أيضًا أن تبذلوا قصارى جهدكم"، مشددا على أهمية أن يكون رجال الشرطة قدوة في التعامل ومعالجة المسائل الأمنية.

وقال: "لن أنسى وانا أهنئ الخريجين الجدد أن أقول لهم أنكم  تتعاملون مع المواطن وأمنه وسلامته وراحته، من فضلكم تذكروا دائماً انكم تكونوا قدوة لهم في التعامل، ومعالجة المسائل الأمنية والمصالحة الخاصة بهم، وهذا أمر مهم جداً وأعلم أن التعامل مع الرأي العام والشعب ليس بيسير، ولكن أيضاً هذه صورة رائعة جداً اننا ممثلين لوزارة الداخلية فى كل القطاعات التي تتعامل مع الجمهور، وبذلك نقدم القدوة والمثل وهذا هو التطوير الذي نتحدث عنه".

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