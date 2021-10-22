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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التعليم العالي في أسبوع.. عبدالغفار يلتقي وفد جامعة ليون "جون مولان 3" الفرنسية.. ويهنئ الفائزين بجوائز التميز الحكومي بالمجتمع الأكاديمي

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • التعليم العالي: ورشة عمل لتوعية أعضاء هيئة التدريس بالكليات التكنولوجية بأهداف التنمية المستدامة
  • وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين بجوائز التميز الحكومي بالمجتمع الأكاديمي
  • وزير التعليم العالي يلتقي وفد جامعة ليون (جون مولان 3) الفرنسية
  • وزير التعليم العالي يستقبل سفير فنلندا الجديد لبحث التعاون المشترك
  • توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية البحث العلمي و"مصر الخير"

 


شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها وزير التعليم العالي يستقبل سفير فنلندا الجديد لبحث التعاون المشترك، وتوقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية البحث العلمي و"مصر الخير".


تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الأستاذ أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، حول عقد لجنة تكافؤ الفرص بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان "دور المجتمع الجامعي في تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفساد" وذلك بمبنى أكاديمية البحث العلمي.

 

وأفاد التقرير بأن ورشة العمل تهدف إلى رفع الوعي وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليات التكنولوجية والمعاهد التابعة لها.

 

وتضمنت ورشة العمل استعراض جهود الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي وتنوع روافده من خلال خطة طموحة، تهدف لإتاحة فرص التنوع في التعليم الجامعي،  وإضافة المزيد من البرامج الدراسية الفريدة والمناسبة لمتطلبات سوق العمل، وذلك لمواكبة التطور في مصر والعالم.

 

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كما هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كوادر المجتمع الأكاديمي الفائزة بجوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية 2020، التى  أعلنت أمس الثلاثاء تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزير محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولفيف من الوزراء.
 
فعلى مستوى فئة المؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)، فازت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس بالمركز الأول، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بالمركز الثاني، وكلية الهندسة جامعة القاهرة بالمركز الثالث.


وفي جائزة المؤسسة المتميزة (تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية، فئة الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية)، فاز بالمركز الأول الموقع الإلكتروني لجامعة المنصورة، وفي المركز الثاني الموقع الإلكتروني جامعة طنطا، وجاء الموقع الإلكتروني لجامعة المنيا في المركز الثالث.

 

أما عن جوائز التميز الفردي، فتشمل جائزة القيادات المتميزة، وتشمل فئة الموظف الحكومي، وفاز بالمركز الأول بهاء محمد سمير جامعة القاهرة، وفي فئة مدير إدارة، فاز بالمركز الأول محمد رشدي عبد المطلب/ جامعة العريش، والمركز الثاني جمال محمد أحمد  جامعة سوهاج، وفى فئة مدير عام فاز بالمركز الثالث نديرة صبحي محمد جامعة الإسكندرية.


بينما التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفد جامعة ليون (جون مولان 3) الفرنسية برئاسة مانويل جوبيرت نائب رئيس الجامعة لشئون أوروبا والعلاقات الدولية، وذلك على هامش زيارة الوفد لمصر خلال الفترة من 18 – 23 أكتوبر الجاري،  وذلك بمقر الوزارة.
 
وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة فى مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مستعرضًا نماذج التعاون الناجحة بين البلدين، التي تعكس أواصر الصداقة بينهما، ومنها توقيع اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، والتي تعد ركيزة للتعاون الأكاديمى المصري الفرنسي.

فوز أحمد الشيخ بجائزة مصر للتميز الحكومي

واستقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  بيكا كوسونن سفير فنلندا الجديد بالقاهرة؛ لبحث التعاون المشترك بين الطرفين، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء، قدم الوزير التهنئة لـ كوسونن بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد فى مصر، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك مع فنلندا فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وفنلندا وتاريخ التعاون المثمر بين الجانبين فى مختلف المجالات البحثية والعلمية.

 

واستعرض الوزير ، تجربة مصر فى تطوير التعليم العالى، والتوسع الكبير الذى شهدته  منظومة التعليم العالى خلال السنوات الماضية، مشيرًا للتحدى الذى تواجهه بالزيادة السنوية فى حجم الطلاب المصريين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالى، ولهذا كان التخطيط بزيادة نسبة الإتاحة وتوفير مقعد لكل طالب يرغب فى الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة من خلال تحديث المناهج الدراسية وإدخال برامج تعليمية جديدة تلائم متطلبات العصر.

وفي سياق آخر وقعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصر الخير، لتنفيذ بروتوكول تعاون لدعم مشروعات تطبيقية فى مجال البحث العلمى وبناء القدرات ونشر ثقافة البحث العلمي والابتكار وتسويق المخرجات التكنولوجية.
 
ويوقع على مذكرة التفاهم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والأستاذ محمد عبدالرحمن، نائب عضو مجلس الأمناء المنتدب لمؤسسة مصر الخير، والأستاذة نجوى عبدالخالق السيد، رئيس قطاع البحث العلمى والابتكار بمؤسسة مصر الخير

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