بعد حملات مطاردة تجار الثعابين والسلاحف.. احذر تربية الحيوانات متجاهلا هذه الشروط

أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إطلاق حملة مكبرة شملت الأجهزة التنفيذية للمنطقة الجنوبية وحى الخليفة بقيادة اللواء طارق اليمنى وبالتنسيق مع القوات الشرطية، على سوق الجمعة لمنع بيع الحيوانات والطيور الجارحة والقوارض في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية ومنع تداول أو بيع الحيوانات البرية أو الاتجار بها.

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 20 فأر أنواع نادرة وزينة و3 عصافير نادرة و 4 قطط و9 كلاب، وتم تحرير محاضر وتسليم المضبوطات للطب البيطري لتسليمها لحديقة الحيوان.

ووجهت نائب المحافظ باستمرار الحملة للقضاء على هذه الظاهرة الضارة والتى تتم بالمخالفة للقوانين المصرية كما تم التنبيه والتأكيد على مسئولى حي الخليفة بالمرور الدوري على تلك المنطقة لضبط أى مخالفات أو تواجد خاص ببيع الحيوانات البرية ثانية.

وأكدت نائب المحافظ على متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن أولا بأول حفاظا على صحة المواطن ومراعاة للصحة العامة.

شروط تربية واقتناء الحيوانات وفقا لقانون البيئة

وحدد قانون البيئة شروطا يجب توافرها عند الشروع في اقتناء او تربية الحيوانات، حيث حظرت المادة ٢٨ بأية طريقة القيام بصيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.

ونصت المادة 85 على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢٨) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل، التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة.