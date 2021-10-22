أخبار الزمالك| التأهل لإفريقيا بالفوز على توسكر.. استدعاء كريم عبدون لمنتخب الشباب

نشر موقع “صدى البلد”، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية، وجاءت كالآتي:

الزمالك يدك شباك توسكر الكيني برباعية ويحسم بطاقة التأهل لـ أبطال إفريقيا

انتهت المباراة التي أقيمت بين فريقي الزمالك وتوسكر الكيني بفوز الأبيض برباعية نظيفة، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات إياب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



الزمالك يتلقى إخطارا باستدعاء كريم عبدون لمنتخب الشباب

تلقي نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره باستدعاء اللاعب كريم عبدون جناح فريق النادي مواليد 2003، للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب والذي يقوده المدير الفني محمود جابر.

نوستالجيا| زى النهاردة.. نجم الأهلي يحرز أول أهدافه بقميص الزمالك فى الدوري

شهد يوم ٢٢ أكتوبر العديد من الأحداث الرياضية البارزة في تاريخ نادي الزمالك خلال مشواره الكروى على الساحة المحلية والقارية.



زمالك 2006 يهزم سموحة بهدفين نظيفين في بطولة الجمهورية

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2006 على سموحة بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأخير بالإسكندرية بالجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.