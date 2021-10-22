ميريهان حسين عن حمو بيكا: عسل جدا.. فيديو

كشفت الفنانة ميريهان حسين، رأيها عن رأيها في مطرب المهرجانات حمو بيكا الذي يشارك معها في مسرحية شمسية وأربع كراسي، ضمن الفريق الذي يقوده الفنان أشرف عبد الباقي.

وأضافت ميريهان حسين، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن حمو بيكا «عسل جدا».

وتابعت: طوال الوقت نغني ونضحك سويا خلال العمل في المسرحية، و حمو بيكا يتألق على المسرح والناس تحبه.

وعن اختيار أشرف عبد الباقي لها لتشارك في المسرحية، قالت ميريهان حسين، وافقت قبل أن أعلم دوري أو تفاصيل العمل حبا في الفنان أشرف عبد الباقي.

وأضافت ميريهان: كنت أرغب في الخروج من الإطار الذي أحصر نفسي فيه إلى أدوار وشخصيات أخرى مختلفة.