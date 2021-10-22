مستشار الرئيس للممتنعين عن لقاح كورونا: الدولة وفرته في ملحمة سياسية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن لقاح كورونا لا يمنع الإصابة من فيروس كورونا، ولكنه يقلل الإصابة الشديدة به.

ووجه محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر ”، رسالة لمن لا يريد أخذ لقاح كورونا، وباء عالمي والدولة وفرت اللقاح في ملحمة سياسية قادها الرئيس السيسي شخصيا والحكومة المصرية.. والدولة دفعت حتى الآن حوالي 300 أو 400 مليون دولار من أجل شراء اللقاحات”.

وأشار إلى أن مصر وفرت اللقاحات من مصادر متعددة، رغم قلتها أو عدم وفرتها، لافتا إلى أن إفريقيا حصلت فقط على 4% من اللقاحات، ومصر حصلت على نسبة كبيرة منها.