الجزائر تعلن عودة الجماهير إلى الملاعب

أعلن وزير الشباب والرياضة في الجزائر عبد الرزاق سبقاق، الجمعة، أن مباريات الجولة الثانية من البطولة الوطنية ستلعب بحضور الجمهور.

وقال الوزير الجزائري في تصريحات صحفية "هناك تعليمات صدرت عن الوزير الأول بفتح كل المنشآت الرياضية للجمهور لكل التخصصات وليس لكرة القدم فقط".

وأضاف: "كان هناك اجتماع بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم واللجنة العلمية المتابعة لتفشي وباء كورونا، وتم الاتفاق على عودة الجمهور بداية من الجولة الثانية".

وتابع سبقاق "أنه خول الجمهور سيكون بشرط توفر المناصر على دفتر التلقيح".

وكانت الجزائر وجهت طلبا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للسماح بعودة الجمهور إلى المدرجات، وحضور مباراة المنتخب الجزائري ضد نظيره البوركيني يوم 14 نوفمبر المقبل على أرضية ملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف" شرف الدين عمارة أن الجولة الأخيرة من الدور الثاني في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ستشهد لأول مرة عودة الجمهور الجزائري إلى المدرجات، وذلك بعد غياب دام لمدة عامين منذ آخر لقاء جمع "محاربي الصحراء" بمنتخب زامبيا في نوفمبر 2019.

وتأتي الخطوة تماشيا مع قرار اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة ورصد تفشي جائحة كورونا في الجزائر التي أعطت الضوء الأخضر للحكومة بالسماح للجماهير بالعودة إلى المدرجات.

ويأتي القرار ضمن سلسلة من القرارات التي أعلنتها الحكومة الجزائرية مؤخرا والتي شملت التخفيف من إجراءات الإغلاق التي تم فرضها على العديد من المنشآت منذ شهر مارس 2020 بسبب الوباء.