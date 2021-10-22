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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تعلن رفضها المشاركة في أي مائدة مستديرة حول ملف الصحراء الغربية

صدى البلد

جدد المبعوث الجزائري الخاص المكلف بمسألة الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني، رفض بلاده المشاركة في أي مائدة مستديرة حول ملف الصحراء الغربية.

 

وبحسب الشروق الجزائرية قال بلاني إنه "بالنسبة لما يسمى بصيغة المائدة المستديرة، والتي رفضناها علنا، فإن الجزائر لم تلتزم أبدا بأن تكون جزءا منها في المستقبل"، معتبرا أن "هذه الصيغة لا تشكل الحل الأمثل منذ أن قرر المغرب، بطريقة غير مسؤولة وغير نزيهة، استخدامه كمحاولة بائسة للتهرب من الطابع الاستعماري لقضية الصحراء الغربية لصالح نزاع إقليمي مصطنع ومزعوم جاعلا الجزائر طرفا فيه".

 

وأضاف: "لهذه الأسباب تؤكد الجزائر رسميا رفضها الذي لا رجعة فيه لما يسمى بصيغة المائدة المستديرة"، مبينا أنه "تم تكليف ممثل الجزائر الدائم في نيويورك بإبلاغ قرار الحكومة الجزائرية لرئيس مجلس الأمن حتى يوزع المذكرة الشفوية على أعضاء المجلس".

 

كما تحدث بلاني عما أسماه "الانتهاك العنيف لوقف إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال المغربية والضم غير القانوني للمنطقة العازلة في الكركرات"، داعيا مجلس الأمن إلى "التعامل، أكثر من أي وقت مضى، مع مسألة الصحراء الغربية بوضوح ومسؤولية لأن المسألة تتعلق بأمن واستقرار المنطقة".

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الصحراء الغربية المغرب دول المغرب العربي الجزائر عمار بلاني

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