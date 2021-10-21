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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تطالب بحظر التسليح وسحب كافة القوات والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

الجزائر
الجزائر

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن بلاده تؤكد مرارا على أن حل الأزمة لن يتأتى إلا عبر مسار ليبي-ليبي يتولى فيه الأشقاء الليبيون الدور البارز في إطار حوار شامل يضمن إعادة بناء المؤسسات وتوحيدها وتحقيق المصالحة الوطنية.

وقال الوزير الجزائري في تصريحات صحفية له :  الجزائر تعبر عن ارتياحها لما تحقق من استقرار نسبي على الصعيد الأمني مند التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

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وأضاف : ‏كما اشدد على ضرورة استكمال المسار العسكري-الأمني عبر الالتزام بحظر التسليح وسحب كافة القوات والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.


وتابع : ‏اؤكد على ضرورة إشراك دول الجوار الليبي في المحادثات والمسارات التي يتم إطلاقها وفقا لمخرجات الاجتماع الوزاري لدول الجوار الذي انعقد بالجزائر يومي 30 و31 أغسطس 2020.

 

واستكمل :  موقف الجزائر من الأزمة في ليبيا  كان و لا زال ثابتا وواضحا و أن الجزائر تعبر عن ارتياحها لما تحقق من استقرار نسبي على الصعيد الأمني مند التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

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