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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. عمرو أديب يحذر المصريين بشأن كورونا.. عوض تاج الدين: تطعيم 22 مليون مواطن باللقاحات

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

نشرت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار نرصد أبرزها فى التقرير التالى: 

مستشار الرئيس للممتنعين عن لقاح كورونا: الدولة وفرته في ملحمة سياسية
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن لقاح كورونا لا يمنع الإصابة من فيروس كورونا، ولكنه يقلل الإصابة الشديدة به.
 


محمد هنيدى: يسرا كانت مرشحة لبطولة مسرحية حزمني يا
قال الفنان محمد هنيدى ،  إن منتج مسرحية حزمني يا اختار  الفنانة يسرا لبطولة العمل فى البداية وكان دوره فى العمل أخوها هو والفنان أحمد آدم ولكن اعتذرت عن العمل لارتباطها فى أعمال فنية أخرى .
 

نادية الجندي: الشعب اللبناني لا يقبل الهزيمة.. وفيه شبه بيني وبينهم
قالت الفنانة نادية الجندي، إنها تعشق  لبنان وتعتبره البلد الثاني لها، موضحةً أنها عاشت فترة طويلة جداً فيه، وصورت أفلاما كثيرة فيه.
 

مستشار وزير التموين الأسبق: العالم يتجه لموجة تضخم كبيرة بأسعار المنتجات خلال شهرين
قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ومستشار وزير الوزير التموين الأسبق، إن الوقود سلعة جرارة، فبمجرد ارتفاع سعره؛ تزيد أسعار كل المنتجات، لافتا إلى أن العالم يتجه لموجة تضخم أكبر في أسعار المنتجات خلال 60 يوما، بعد زيادة أسعار البترول بنسبة 60% منذ بداية جائحة كورونا.

عمرو أديب يحذر المصريين بشأن كورونا: الأيام الجاية صعبة
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك ازدياا في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوفيات من أعمار مختلفة،: واضح إننا في موسم الكورونا.

الكهرباء: نسعى لمواكبة التكنولوجيا العالمية في الطاقات المتجددة.. فيديو
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الاخضر.

جايز تحصل مفاجآت.. عمرو أديب عن ترشيح الخطيب لرئاسة الأهلي: ما أوعدكوش بمنافسة قوية
قال الإعلامي عمرو أديب، إن محمود الخطيب تقدم اليوم للترشح لرئاسة النادي الأهلي لفترة رئاسية ثانية، مشيرا إلى أنه من اليوم وحتى آخر العام، هناك انتخابات فى أغلب الأندية المصرية.


مستشار الرئيس للصحة: تطعيم 22 مليون مواطن بلقاحات كورونا حتى الآن.. فيديو
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر استطاعت إدارة أزمة كورونا بحكمة سياسية، حيث حصلت على كميات كبيرة جدا من اللقاحات، فضلا عن التصنيع المحلي لها.

إبنة الفائز بجائزة المعلم المثقف: بابا بقى مليونير بسبب القراءة
كشف أحمد محمد مبروك الفائز بجائزة المعلم المثقف بالمشروع الوطنى للقراءة، تفاصي فوزه  بجائزة المعلم المثقف بمبلغ قدره مليون جنيه.


عوض تاج الدين يكشف مفاجأة بشأن تحورات كورونا في مصر.. فيديو
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن التطعيمات الخاصة بالفيروسات لا تعطي مناعة صلبة ضد المرض.

 

 

 

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