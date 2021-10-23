أحمد سلامة ينضم لـ فى انتظار بابا على المسرح القومى

تعاقد الفنان أحمد سلامة على بطولة مسرحية فى إنتظار بابا، والمقرر عرضها على خشبة المسرح القومى، إذ يقوم حالياً بإجراء البروفات على المسرحية تمهيداً لعرضها.

وكانت بدأت الفنانة سماح أنور إجراء بروفات مسرحية “في انتظار بابا”، والتى تعاقد على المشاركة فى بطولتها خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تشهد مسرحية فى انتظار بابا عودة سماح أنور للوقوف على خشبة المسرح بعد سنوات من الغيا.

مسرحية فى انتظار بابا من إخراج سمير العصفورى ومن المقرر عرضها خلال الفترة القادمة على المسرح القومى.

مسرحية فى إنتظار بابا كان من المقرر أن تقوم ببطولته الفنانة سميحة أيوب التى اعتذرت عن استكماله ، بسبب انشغالها بتصوير أعمال درامية .