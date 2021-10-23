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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

بركان لابالما
بركان لابالما

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن البراكين النشطة على سطح الأرص حاليا تعد على الأصابع، ومنها بركان لابالما، مشيرا إلى أن لابالما هي جزيرة تقع غرب المغرب مباشرة، وهي أقربها من إسبانيا نفسها، وجميعها تلك الجزر بها براكين.


وأضاف عباس شراقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن بركان لابالما تم تكوينه منذ حوالي 1.8 مليون عام، ولكن قمته إرتفاع حوالي 2500 متر فوق سطح البحر، موضحا أن جزيرة  لابالما عبارة عن جبال بركانية بالمحيط، معقبا: "هذا البركان الضخم يوجد به مئات الفتحات البركانية التي تنشط على فترات زمنية مختلفة".


وتابع أن هناك حمم بركانية تسير على سطح الأرض مثل الأنهار، لافتا إلى أنه يوجد خمس أو ست أنهار، بهم نهر وصل إلى المحيط وكون دلتا نارية بالفعل، يخرج منه غازات.


وأشار إلى أن تلك الحمم تتفاعل مع مياه المحيط ويخرج منها غازات، من أهمها ثاني أكسيد الكبريت، متابعا أن الرياح توجه تلك الغازات على البرتغال وإسبانيا، ولكن فى قمة جبال الجزيرة تحجز جزء منها، معقبا: الغازات اللي هي أقل من الـ 2500 متر تتحجز على إسبانيا والبرتغال وأوروبا وبعد اتجاهها لأوروبا بتعلي".


وأفاد أنه بالفعل تم وصول تلك الغازات إلى شمال إفريقيا وغطت أوروبا بالكامل، إلى جانب البحر الكاريبي، لافتا إلى أن التركيز الأكبر لتلك الغازات فى مصر سيكون فوق الإسكندرية الأحد، وهناك احتمال كبير لأن لا يكون ليس لها أى تأثير، والسبب أنها مرتفعة.
 

البراكين النشطة لابالما الحكاية على سطح الأرض الفتحات البركانية

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تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

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