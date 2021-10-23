عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

توقعات بسقوط أمطار "ماء النار" بأوروبا.. بركان لابالما يهدد السواحل المصرية

بركان لابالما
بركان لابالما

تشهد جزيرة لابالما الأسبانية حالة قصوى من التأهب والاستعداد، منذ انفجار بركان جزيرة لابالما في 20 سبتمبر الماضي، وما زالت تداعيات البركان متواصلة من تدمير للمنازل زاد عددها عن 1800 مبنى، بجانب تصاعد أعمدة ثاني أكسيد الكبريت السامة إلى أوروبا والعالم، كما أمواج الحمم البركانية التي تخرج من فوهة البركان لازالت تتدفق نحو المحيط.

 

ويستعرض "صدى البلد"، القصة الكاملة لبركان لابالما والتأثيرات المتوقعة له على مصر ومتى تنتهي ثورته، خلال السطور التالية.

 

بداية ثورة البركان

اندلع ثوران بركان لابالما 20 سبتمبر الماضي، وتسبب في خروج الحمم البركانية من فوهته مثل السير، ليدمر 1833 فدانا من الأراضي وحوالي 2000 مبنى، وكذلك إجلاء 7000 شخص من منازلهم في الجزيرة.

 

وتسبب الانفجار البركاني في حدوث العشرات من الهزات الأرضية الخفيفة في أغلب الأيام، كما غطى الرماد البركاني وأعمدة الدخان المتكونة من ثاني أكسيد الكبريت السام المنطقة المحيطة به، ولا زالت ترتفع سحب الدخان لعدة كيلو مترات وتحملها الرياح إلى أوروبا.

 

نهاية غير متوقعة

بسبب كل تلك التداعيات السلبية الناتجة عن ثوران بركان لابالما، قامت وزارة الصحة في الجزيرة بتوزيع معدات الحماية على السكان والمتضررين، وتم إصدار أكثر من 22 ألف نظارة واقية وحوالي 280 ألف قناع واقي من الانبعاثات الكبريتية بين البلديات المتأثرة بشكل مباشر.

 

من جانبه قال أنخيل فيكتور توريس رئيس جزر الكناري الإسبانية، في تصريحات سابقة، ، إنه لا يتوقع نهاية وشيكة لثورة البركان الذي نشر الفوضى في جزيرة لابالما منذ بداية قبل نحو شهر، مؤكدا توقعات العلماء تشير أنه لا توجد دلائل على نهاية الانفجار.

يستمر لـ 3 أشهر.. صور تًظهر قوة ثوران بركان لابالما وحجم دماره

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

تأثيرات بركان لابالما

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إنه بعد مرور أكثر من شهر على ثورة بركان لابالما، لم يقتصر تهديدها على آلاف السكان في الجزيرة التابعة لجزر الكناري،  وإنما أصبح يهدد ملايين السكان في أوروبا وشمال أفريقيا، وذلك بسبب سحب ثاني أكسيد الكبريت المنتشرة في محيط البركان والتي انتشرت في إسبانيا والبرتغال خلال الأسبوع الماضي.

أمطار أوروبا

وأضاف شراقي خلال تصريحات خاصة  لـ «صدى البلد»، أن سحابة ثاني أكسيد الكبريت إلى فرنسا وإنجلترا وألمانيا وبولندا طبقا لصور الأقمار الصناعية  Sentinel 5PK، ومن المتوقع طبقا لموقع Windy أن تغطى معظم الدول الأوروبية، إلا أن أقلهم تأثرا إيطاليا، مشيرا إلى أنه في حال كانت سحابة ثاني أكسيد الكبريت قريبة من السحب المطيرة فإنه من المتوقع أن تسقط على أوروبا مياه ثاني أكسيد الكبريت المعروف بـ "ماء النار".

سواحل مصر الشمالية

وأشار إلى أن اتجاه الريح بعدما تغطي السحابة أوروبا، تتجه جنوبا إلى مصر وشمال أفريقيا، إلا أنها كلما ابتعدت عن مركز البركان تقل انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، وبالتالي سوف تتلاشى قبل وصولها إلى الساحل الأفريقي، مشيرا إلى أن تركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت في السحابة حاليا  76 جزءا في المليون، ولحسن الحظ أن هذه السحابة الغازية على ارتفاع أكثر من 3 كم مما يخفف من تأثيرها على السطح، ولكن قد يتأثر بها بعض أصحاب الأمراض الصدرية في أوروبا خلال اليومين الجاريين، ومن المتوقع حدوث أمطار حمضية على الدول الأوروبية بسبب تكوين حمض الكبريتيك.

النصف الشمالي من أفريقيا

وأشار شراقي إلى أنه رغم عدم وصول هذه السحابة المركزة إلى الدول الأفريقية إلا أن النصف الشمالي من أفريقيا تنتشر في أجوائه العليا نسب خفيفة من هذه الغازات ولكن بتركيز وتأثير ضعيف.

عدد الزلازل الواقعة بمحيط جزيرة كريت اليونانية بالبحر الأبيض المتوسط ضخم جدا وعنيف، وأبرز هذه الزلازل الهزتان اللتان وقعتا يومي 12 و17 أكتوبر الجاري، حيث تعدت قوة كل منهما الـ 6 درجات بمقياس ريختر.

ارتباط الزلازل بـ البراكين 

أما عن الربط بين النشاط البركاني في لابالما والكناري والزلازل في محيط جزيرة كريت، فأشار إلى أنه متوقع وجود ربط بينهم بسبب نشاط تحرك الحمم تحت الأرض بجانب إلتقاء الصفائح القارية التكتونية، حيث تلتقي الصفيحة الأفريقية مع الأوروبية على حواف جزيرة كريت وبالتالي تتسبب التحركات في الزلازل التي نشعر بها.

وأكد أن نشاط الزلازل والبراكين مرتبط، بمعنى أنه عندما ينشط البركان ينشط الزلزال والعكس صحيح، مضيفا: «حاليا الحمم البركانية وصلت المحيط بالفعل وكل يوم تتكون فتحات وتشققات جديدة بالقرب من البركان وبالتالي ثورة البركان تزداد يوما عن يوم».

لابالما جزيرة لابالما بركان لابالما ثاني أكسيد الكبريت سواحل مصر أمطار أوروبا ماء النار

موضوعات متعلقة

مشاهد مرعبة لتدفق الحمم من بركان لابالما.. فيديو

لقطات تحبس الأنفاس.. آثار نهر الحمم المتدفقة من بركان جزيرة لابالما.. شاهد

بدون طعام أو شراب.. 6 كلاب في قلب بركان لابالما لمدة 15 يوما

ترشيحاتنا

707 ملايين جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية خلال أسبوع

بطلها فاتي.. الكشف عن مفاجأة كومان للثأر من ريال مدريد

غرفة الصناعات الغذائية تبحث مع منصة علي بابا فرص ترويج المنتجات المصرية في 200 دولة

توقعات بسقوط أمطار "ماء النار" بأوروبا.. بركان لابالما يهدد السواحل المصرية

السر في البطانة.. هاشتاج ريا أبي راشد يتصدر تويتر بعد أن وضعت فى موقف محرج

رئيس المناطق الحرة يستعرض فرص الاستثمار في مصر أمام مسئولي الإمارات وقبرص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

الطقس غداً.. مائل للبرودة ليلا تصاحبه رياح وأمطار خفيفة على السواحل

ألحقوني !.. مذيعة "صباح البلد" تتعرض للتجسس على الهواء مباشرة |شاهد

هتكوا عرضهم من أجل التسول وغسل السيارات .. إحالة عصابة شبرا للجنايات

الشرطة تكشف كيفية حصول أليك بالدوين على مسدس وقتله مصورة داخل الاستوديو

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

جريمة بشعة| رحمة تقتلها يد الغدر وهي حامل في الشهر الثامن.. تفاصيل بالفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

تقلد رقصته.. شاهد بطة مايكل جاكسون تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

لفتة إبداعية.. الهند تستخدم لعبة الحبار Squid game لمحاربة كورونا |صور

فيديو

فيديو جراف.. سر خناقة دينا الشربيني وحسن أبوالروس في الجونة.. تفاصيل

مشهد تحول إلى حقيقة.. ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج

فيديو جراف.. حل سحري وخطر بيئي.. هل تنجح أوروبا في استبدال الغاز بـ الفحم

بيعمل فينا حاجات وحشة.. جد يهتك عرض حفيديه بمساعدة زوجته .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ