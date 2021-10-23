اختيار عصام فايد عضوا بالهيئة الاستشارية العليا للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

أعلنت جامعة عين شمس اختيار الدكتور عصام فايد، الأستاذ بكلية الزراعة بالجامعة ووزير الزراعة الأسبق، عضوا بالهيئة الاستشارية العليا للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وذكر بيان صادر اليوم، السبت، عن جامعة عين شمس أن الدكتور عصام فايد عمل أستاذا لتكنولوجيا الأغذية بقسم الألبان بجامعة عين شمس ووكيلا لكلية الزراعة لتنمية البيئة عام 2007، ثم عميدا للكلية عامي 2009 و2010، ثم تولى منصب المستشار الزراعي للسفارة المصرية في روما، ثم وزيرا للزراعة عام 2015.