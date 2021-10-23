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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| أعراض الإصابة بـ الروماتيزم... فوائد الليمون فى علاج السرطان وغيره من الأمراض

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

لغير المطعمين ضد كورونا.. توقعوا إصابتكم بالفيروس كل 16 شهراً

تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى في المملكة المتحدة ، وقد أبلغ العديد من المرضى عن إصابتهم بالعدوى للمرة الثانية أو الثالثة، وقد أدى ذلك إلى اعتقاد الخبراء أن الأشخاص سيصابون بالعدوى مرة أخرى كل 16 شهرًا بعد عدم تطعيمهم بالكامل.

 

في اليوم العالمي لـ الروماتيزم ..تعرف على أبرز الأسباب و أعراض الإصابة

يحتفل العالم اليوم 23 أكتوبر من كل عام بـ اليوم العالمي لـ الروماتزم  فهو يعتبر اضطراب التهابي مزمن يمكن أن يؤثر على أكثر من مجرد المفاصل في بعض الأشخاص ، يمكن أن تضر الحالة بمجموعة متنوعة من أجهزة الجسم  بما في ذلك الجلد والعينين والرئتين والقلب والأوعية الدموية.

 

فوائد الليمون فى علاج السرطان وغيره من الأمراض لن تتوقعها

ليمون هو نبات ينتمي لفصيلة من الحمضيات وهي نفس المجموعة التي تنتمي إلى البرتقال والجريب فروت والمندلينا. 

يتميز حمض الليمون بمذاق الفعال وقدرته الهائلة على محاربة البكتيريا والجراثيم كما أنه يحتوى على فيتامين سي. 

 

نوستالجيا.. أكلة مصرية أصيلة .. كيف تطورت صناعة جبن المش؟

المش يعتبر من الأجبان التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يجعل الكثير يحرص على تناولها بالأخص في وجبة الفطار، و يتمتع المش بمذاق شهي و مختلف عن غيره من أنواع الجبن الأخرى.

 

 

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