نشرة المرأة والصحة| أعراض الإصابة بـ الروماتيزم... فوائد الليمون فى علاج السرطان وغيره من الأمراض

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى في المملكة المتحدة ، وقد أبلغ العديد من المرضى عن إصابتهم بالعدوى للمرة الثانية أو الثالثة، وقد أدى ذلك إلى اعتقاد الخبراء أن الأشخاص سيصابون بالعدوى مرة أخرى كل 16 شهرًا بعد عدم تطعيمهم بالكامل.

يحتفل العالم اليوم 23 أكتوبر من كل عام بـ اليوم العالمي لـ الروماتزم فهو يعتبر اضطراب التهابي مزمن يمكن أن يؤثر على أكثر من مجرد المفاصل في بعض الأشخاص ، يمكن أن تضر الحالة بمجموعة متنوعة من أجهزة الجسم بما في ذلك الجلد والعينين والرئتين والقلب والأوعية الدموية.

ليمون هو نبات ينتمي لفصيلة من الحمضيات وهي نفس المجموعة التي تنتمي إلى البرتقال والجريب فروت والمندلينا.

يتميز حمض الليمون بمذاق الفعال وقدرته الهائلة على محاربة البكتيريا والجراثيم كما أنه يحتوى على فيتامين سي.

المش يعتبر من الأجبان التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يجعل الكثير يحرص على تناولها بالأخص في وجبة الفطار، و يتمتع المش بمذاق شهي و مختلف عن غيره من أنواع الجبن الأخرى.