لغير المطعمين ضد كورونا.. توقعوا إصابتكم بالفيروس كل 16 شهراً

تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى في المملكة المتحدة ، وقد أبلغ العديد من المرضى عن إصابتهم بالعدوى للمرة الثانية أو الثالثة، وقد أدى ذلك إلى اعتقاد الخبراء أن الأشخاص سيصابون بالعدوى مرة أخرى كل 16 شهرًا بعد عدم تطعيمهم بالكامل.

اقترح تحليل جديد أن الأشخاص الذين اختاروا عدم التطعيم ضد فيروس كورونا القاتل يمكن أن يستمروا في إعادة العدوى بالمرض كل 16 شهرًا.

في العام الماضي ، لوحظ أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس للمرة الثانية. ومع ذلك ، حتى ذلك الحين لم تكن اللقاحات قد بدأت على هذا النطاق الواسع. الآن ، بعد أن بدأت برامج التطعيم في جميع أنحاء العالم ، تمكن العلماء من دراسة البيانات المقارنة.

وفقًا للبيانات ، تمكن الخبراء من رؤية أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا هم الأشخاص الذين يُعادون العدوى.

ومع ذلك ، يعتقد الخبراء أنه ليس مرة أو مرتين فقط يمكن أن تحدث إعادة العدوى، من المتوقع أن يصاب الأشخاص غير المحصنين بالعدوى مرة أخرى بعد كل 16 عامًا في المتوسط.

هذا مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعملون في مناطق يقضون فيها معظم وقتهم في التفاعل مع أشخاص آخرين، الأشخاص الذين يعملون في المستشفيات والمدارس وما إلى ذلك هم أكثر عرضة للفيروس.

قال ستيفن جريفين ، أستاذ مشارك في علم الفيروسات: "إذا كان لديك انتشار عالي المستوى ، وتعرض متكرر للفيروس ، كما هو الحال في المدارس ، فسوف ترى المزيد والمزيد من الأشخاص يصابون مرة أخرى على الرغم من تلقيحهم مرتين". في جامعة ليدز لصحيفة الغارديان.

أصبح هذا أكثر شيوعًا وخطورة منذ أن ظهر متغير دلتا في البلدان في جميع أنحاء العالم، يعد متغير دلتا أحد أكثر المتغيرات دموية والأكثر انتقالًا لفيروس كورونا حتى الآن، زاد معدل إعادة الإصابة أيضًا في جميع أنحاء العالم منذ أن ارتفعت حالات متغير دلتا.

المصدر:wionews