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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السر في البطانة.. هاشتاج ريا أبي راشد يتصدر تويتر بعد أن وضعت فى موقف محرج

صدى البلد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج “ريا أبي راشد”، وذلك بعد الجدل الذي أثير أمس بسبب الفستان التي إرتدته فى ختام مهرجان الجونة.

 

وجاءت التغريدات كالتالي:"كلمة السر .. #البطانة .. فستان الإعلامية ريا ابي راشد"، وعلق آخر"البطانه تضع الاعلاميه  ريا ابي راشد  في وضع محرج امام جمهور الجونه"، و قال آخر"كل شويه واحده مضيعه بطانتها".

وظهرت الإعلامية ريا أبي راشد في حفل ختام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي ، بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا أحمر شفافا، ومكشوفا من الأمام. 

 

حضور مهرجان الجونة 

كان مهرجان الجونة قد أعلن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي انطلقت الخميس ١٤ أكتوبر أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي،أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون. 

 

مهرجان الجونة السينمائي

ويمنح المهرجان جائزة (سينما من أجل الإنسانية) لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي)، كما أن الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مُرشحة لنيل هذه الجائزة.

وتنظم الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، معرضًا لأعمال وحياة المخرج البولندي الشهير كريستوف كيشلوفسكي إحياء لذكراه الخامسة والعشرين.

يصمم ويجهز المعرض الاستعادي منسق المناظر ومهندس الديكور الشهير أنسي أبو سيف، وستتم إعادة الأعمال المعروضة فيه إلى الحياة مرة أخرى من خلال عدسة سينمائية.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما. كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

 

مني نجلاء بدر سمية الخشاب محمود عبد العزيز مهرجان التواصل الاجتماعي نيللي كريم ليلى علوي المهرجانات إطلالات ريا ابي راشد

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