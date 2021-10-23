الإهمال الطبي عرض مستمر| أرقام مفزعة عن الضحايا والمستشفيات الخاصة في المقدمة

أصدرت وحدة البحوث والدراسات في مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت تقريرها تحت عنوان "الإهمال الطبي .. عرض مستمر"، وأكدت في التقرير أن وقائع الإهمال الطبي من الوقائع التي يتعذر اكتشافها وإثبات الجريمة على الطبيب أو المستشفى، كما أن تقرير الطب الشرعي يعد العامل الوحيد لتلك القضايا.

وأوضح التقرير أن جريمة الإهمال الطبي، من الجرائم التي تواجه المجتمع بسبب أخطاء طبية أثناء عمل الطبيب، مما يؤدي إلى إصابة المريض بعاهة مستديمة أو أن يؤدي الخطأ إلى الوفاة، مؤكدا أن أكثر العمليات التي ظهر فيها إهمال طبي في المجتمع المصري بشكل كبير، هي إصابة الفتيات والسيدات بتشوهات نتيجة عمليات التجميل في مصر.

عقوبة الإهمال الطبي

وأكدت التقرير أن التشريع المصري تصدى لجريمة الإهمال في الطبي في المادة 244 من قانون العقوبات والتي يتضح من خلالها أعن عقوبة الإهمال أو الخطأ الطبي تعتبر جنحة وليست جناية، وتصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات، وقد تزيد تلك العقوبة في حالة الأخطاء الكبيرة، ويتم كشف مدى خطور الخطأ الطبي من قبل لجنة فحص متخصصة من النيابة، وأيضا وفقا لظروف وملابسات الواقعة.

يشير التقرير إلى أن المحكمة غالبا ما تعطي أحكام بـ 8 أو 8 أشهر، وأيضا من المتوقع أن يتك التصالح في الاستئناف على حكم المحكمة، كما أنه في بعض الأحيان لا تحيل النيابة القضية إلى المحكمة بالأساس وتكتفي بالعقوبة والجزاء التأديبي التي توقعه نقابة الأطباء.

وأكد التقرير أنه بعد زيادة عدد الحوادث الناتجة عن الأخطاء الطبية وشكاوى الأطباء من كيدية الاتهامات في أحيان كثيرة وعدم حصول الضحايا على تعويضات مناسبة في حالة تعرضهم لخطأ طبي خلال الآونة الأخيرة، فقد تقدم عدد من النواب بتعديلات لـ قانون المسؤولية الطبية في محاولة سد الثغرات وتتضمن تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية تضم عدد من كبار الأطباء لتلقي شكاوى المرضى ودراسة ما يرد إليها من إدعاءات بحدوث خطأ طبى.

أرقام الإهمال الطبي

تضمن التقرير حالات الإهمال الطبي التي رصدها ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان خلال الفترة من الأول من يناير 2021 حتى أكتوبر 2021 والتي وصلت إلى (34) حالة في عدد (15) محافظة، وقد رصد التقرير الملاحظات التالية:

الجيزة في المقدمة

جاءت محافظة الجيزة في المقدمة من حيث عدد الحالات حيث تضمنت عدد (6) حالات، تلتها في المركز الثاني محافظات الغربية والقاهرة والشرقية بعدد (4) حالات بكل محافظة ، وجاءت محافظة قنا في المركز الثالث بعدد (3) حالات ، و محافظتي البحيرة وكفر الشيخ في المركز الرابع بعدد (2) حالة لكلا منهما.

كما وجاء شهر سبتمبر في المقدمة من حيث عدد الحالات التي تم رصدها بواقع (7) حالات، يليه شهري يونيو وأغسطس بعدد (5) حالات لكل منهما ، ثم تلاهما شهري يناير ويوليو بعدد (4) حالات لكل شهر .

المستشفيات الخاصة

عدد الحالات التي تم رصدها بالمستشفيات الخاصة جاءت في المقدمة بعدد (16) حالة وذلك بنسبة (47%) من عدد الحالات، فيما جاءت المستشفيات العامة في المركز الثاني بعدد(13) حالة بنسبة (38%) ، تلتها المستشفيات التعليمية بعدد (5) حالات بنسبة (15%).

خطورة الجراحة

عدد حالات الإهمال الطبي في الجراحة جاءت في المركز الأول بعدد (16) حالة ، فيما جاءت الحالات الخاصة بالنساء والتوليد في المركز الثاني بعدد (8) حالات ، والباطنة في المركز الثالث بعدد (3) حالات ، والمخ والأعصاب ، والعظام ، الأطفال وحديثى الولادة في المركز الرابع بعدد (2) حالة ، وجاء تخصص أمراض القلب في المركز الأخير بعدد حالة واحدة فقط.

أما فيما يتعلق بما رصده التقرير بعدد الحالات طبقا لنوع الضحية ، فقد جاء به أن عدد حالات النساء جاء في المركز الأول بعدد (18) حالة ، بنسبة (53%) تلاها عدد الحالات بالرجال (10) حالات بنسبة (29%) ، وجاء في المركز الثالث عدد الحالات بالأطفال (6) حالة بنسبة (18%).

حالات الوفاة

وفيما يتعلق بنتيجة حالات الإهمال الطبي فطبقاً لما تم رصده خلال فترة التقرير ، فإن هناك عدد (16) حالة وفاة ، وعدد (5) حالات عاهة مستديمة ، وعدد (13) حالة مضاعفات متنوعة أخرى .