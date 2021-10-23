عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الإهمال الطبي عرض مستمر| أرقام مفزعة عن الضحايا والمستشفيات الخاصة في المقدمة

الإهمال الطبي
الإهمال الطبي

أصدرت وحدة البحوث والدراسات في مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت  تقريرها تحت عنوان "الإهمال الطبي .. عرض مستمر"، وأكدت في التقرير أن وقائع الإهمال الطبي من الوقائع التي يتعذر اكتشافها وإثبات الجريمة على الطبيب أو المستشفى، كما أن تقرير الطب الشرعي يعد العامل الوحيد لتلك القضايا.

وأوضح التقرير أن جريمة الإهمال الطبي، من الجرائم التي تواجه المجتمع بسبب أخطاء طبية أثناء عمل الطبيب، مما يؤدي إلى إصابة المريض بعاهة مستديمة أو أن يؤدي الخطأ إلى الوفاة، مؤكدا أن أكثر العمليات التي ظهر فيها إهمال طبي في المجتمع المصري بشكل كبير، هي إصابة الفتيات والسيدات بتشوهات نتيجة عمليات التجميل في مصر.

عقوبة الإهمال الطبي

وأكدت التقرير أن التشريع المصري تصدى لجريمة الإهمال في الطبي في المادة 244 من قانون العقوبات والتي يتضح من خلالها أعن عقوبة الإهمال أو الخطأ الطبي تعتبر جنحة وليست جناية، وتصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات، وقد تزيد تلك العقوبة في حالة الأخطاء الكبيرة، ويتم كشف مدى خطور الخطأ الطبي من قبل لجنة فحص متخصصة من النيابة، وأيضا وفقا لظروف وملابسات الواقعة.

يشير التقرير إلى أن المحكمة غالبا ما تعطي أحكام بـ 8 أو 8 أشهر، وأيضا من المتوقع أن يتك التصالح في الاستئناف على حكم المحكمة، كما أنه في بعض الأحيان لا تحيل النيابة القضية إلى المحكمة بالأساس وتكتفي بالعقوبة والجزاء التأديبي التي توقعه نقابة الأطباء.

وأكد التقرير أنه بعد  زيادة عدد الحوادث الناتجة عن الأخطاء الطبية وشكاوى الأطباء من كيدية الاتهامات في أحيان كثيرة وعدم حصول الضحايا على تعويضات مناسبة في حالة تعرضهم لخطأ طبي خلال الآونة الأخيرة، فقد تقدم عدد من النواب بتعديلات لـ قانون المسؤولية الطبية في محاولة سد الثغرات وتتضمن تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية تضم عدد من كبار الأطباء لتلقي شكاوى المرضى ودراسة ما يرد إليها من إدعاءات بحدوث خطأ طبى.

الآلاف يشيعون جثمان الطفلة "نورهان" ضحية الإهمال الطبي في المحلة

بعد بلاغ إيمان الحصري.. نقابة الأطباء: العقوبة على الإهمال وليس المضاعفات

أرقام الإهمال الطبي

تضمن التقرير حالات الإهمال الطبي التي رصدها ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان خلال الفترة من الأول من يناير 2021  حتى أكتوبر 2021  والتي وصلت إلى (34) حالة في عدد (15) محافظة، وقد رصد التقرير الملاحظات التالية:

الجيزة في المقدمة

جاءت محافظة الجيزة في المقدمة من حيث عدد الحالات حيث تضمنت عدد (6) حالات، تلتها في المركز الثاني محافظات الغربية والقاهرة والشرقية بعدد (4) حالات بكل محافظة ، وجاءت محافظة قنا في المركز الثالث بعدد (3) حالات ، و محافظتي البحيرة وكفر الشيخ في المركز الرابع بعدد (2) حالة لكلا منهما. 
كما وجاء  شهر سبتمبر في المقدمة من حيث عدد الحالات التي تم رصدها بواقع (7) حالات،  يليه شهري يونيو وأغسطس بعدد (5) حالات لكل منهما ، ثم تلاهما شهري يناير ويوليو بعدد (4) حالات لكل شهر .

المستشفيات الخاصة

عدد الحالات التي تم رصدها بالمستشفيات الخاصة جاءت في المقدمة بعدد (16) حالة وذلك بنسبة (47%) من عدد الحالات،  فيما جاءت المستشفيات العامة في المركز الثاني بعدد(13) حالة بنسبة (38%) ، تلتها المستشفيات التعليمية بعدد (5) حالات  بنسبة (15%). 

خطورة الجراحة

عدد حالات الإهمال الطبي في الجراحة جاءت في المركز الأول بعدد (16) حالة ، فيما جاءت الحالات الخاصة بالنساء والتوليد في المركز الثاني بعدد (8) حالات ، والباطنة في المركز الثالث بعدد (3) حالات ، والمخ والأعصاب ، والعظام ، الأطفال وحديثى الولادة في المركز الرابع بعدد (2) حالة ، وجاء تخصص أمراض القلب في المركز الأخير بعدد حالة واحدة فقط. 
أما فيما يتعلق بما رصده التقرير بعدد الحالات طبقا لنوع الضحية ، فقد جاء به أن عدد حالات النساء جاء في المركز الأول بعدد (18) حالة ، بنسبة (53%) تلاها عدد الحالات بالرجال (10) حالات بنسبة (29%)  ، وجاء في المركز الثالث عدد الحالات بالأطفال (6) حالة بنسبة (18%).

حالات الوفاة 

وفيما يتعلق بنتيجة حالات الإهمال الطبي فطبقاً لما تم رصده خلال فترة التقرير ، فإن هناك عدد (16) حالة وفاة ، وعدد (5) حالات عاهة مستديمة ، وعدد (13) حالة مضاعفات متنوعة أخرى .

الاهمال الطبى الاهمال عقوبة الإهمال الطبي ارقام المستشفيات الخاصة

موضوعات متعلقة

بيان شديد اللهجة للأطباء يؤكد أهمية قانون المسئولية الطبية|ماذا يضيف للمنظومة الصحية؟

الآلاف يشيعون جثمان الطفلة "نورهان" ضحية الإهمال الطبي في المحلة

أسرة ضحية الإهمال الطبي في أوسيم تنهار على الهواء: "عايزين حق بنتنا"

ترشيحاتنا

شاهد.. تسريبات تكشف تصميم تابلت سامسونج المرتقب Galaxy Tab S8

سينما الموت| أليك بالدوين يقتل مديرة التصوير.. إصابة دوبلير بالشلل وشنق آخر

التنمية المحلية: 233 مليون جنيه استثمارات مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب

انشاء فرع لدار الإفتاء بمحافظة الغربية .. اعرف العنوان والتفاصيل

ليست منحة.. القضاء الإدارى ينتصر للطلاب بالعلاج مجانا على نفقة الجامعة

ريمونتادا.. ميدو يعلن عن تفاصيل مسابقته لـ الفوز بتشيرت الزمالك الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

توقعات بسقوط أمطار "ماء النار" بأوروبا.. بركان لابالما يهدد السواحل المصرية

ألحقوني !.. مذيعة "صباح البلد" تتعرض للتجسس على الهواء مباشرة |شاهد

هتكوا عرضهم من أجل التسول وغسل السيارات .. إحالة عصابة شبرا للجنايات

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

الطقس غداً.. مائل للبرودة ليلا تصاحبه رياح وأمطار خفيفة على السواحل

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

تقلد رقصته.. شاهد بطة مايكل جاكسون تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

لفتة إبداعية.. الهند تستخدم لعبة الحبار Squid game لمحاربة كورونا |صور

فيديو

فيديو جراف.. تبقي واطية لو صرفتي على جوزك.. أبرز فتاوى مبروك عطية المثيرة للجدل

فيديو جراف.. سر خناقة دينا الشربيني وحسن أبوالروس في الجونة.. تفاصيل

مشهد تحول إلى حقيقة.. ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج

فيديو جراف.. حل سحري وخطر بيئي.. هل تنجح أوروبا في استبدال الغاز بـ الفحم

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ