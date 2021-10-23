أخبار التعليم.. تفاصيل نظام العمال في المدارس الثانوية الفنية ومصروفاته.. موعد منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى جامعة عين شمس

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

صندوق تطوير التعليم يحتفل ببدء الدراسة في أول كلية للتكنولوجيا الألمانية

استضافت جامعة أسيوط برئاسة د. طارق الجمال، احتفالية صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء ببدء الدراسة في الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا التابعة لمجمع أسيوط التكنولوجي المتكامل أحد مشروعات الصندوق.

وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع الرئيس الجديد للجامعة الأمريكية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، اجتماعًا مع د. أحمد الدلال الرئيس الجديد للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

جامعة عين شمس تكشف موعد منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا



قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إنه تم الانتهاء من تطعيم جميع طلاب المدن الجامعية بالإضافة إلى الأسر والمشاركين بالأنشطة الرياضية.

خالد عبدالغفار: فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي



أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التسجيل للمُشاركة في النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)، الذي يُعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو.

كل ما تريد معرفته عن نظام العمال في المدارس الثانوية الفنية ومصروفاته



تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن تفاصيل الفئات الطلابية المسموح لها بالتقدم للالتحاق على نظام العمال في المدارس الثانوية الفنية ومصروفات الدراسة في هذا النظام.

التعليم تقرر عدم السماح لطلاب العمال بالمدارس الفنية بالاشتراك في التأمين الصحي



حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار حول مدى أحقية الطلاب المتقدمين على نظام العمال في المدارس الثانوية الفنية بنوعياته المختلفة في الحصول على اعتماد أوراق الرقم القومي وإثبات القيد من المدارس والاشتراك في التأمين الصحي.