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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تكشف موعد منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إنه تم الانتهاء من تطعيم جميع طلاب المدن الجامعية بالإضافة إلى الأسر والمشاركين بالأنشطة الرياضية.


وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى أن الجامعة تضم ٢٠٠ ألف طالب بالإضافة إلى ٢٥ ألف طالب دراسات عليا، منوها إلى انه سيتم تكثيف تطعيم الطلاب خلال أسبوعين للتأكد من تطعيم كافة الطلاب.


واوضح الدكتور محمود المتيني انه سوف يتم اجراء كشف عشوائي عند دخول  الطلاب الجامعة وإجراء التطعيم بشكل مباشر.

 

وشدد الدكتور محود المتيني رئيس جامعة عين شمس على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من الزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، قائلا"محدش هيدخل الجامعة من غير كمامة ".

 

وتابع، رئيس جامعة عين شمس، إنه سيتم منع دخول غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بداية من15 نوفمبر المقبل.

 

الجدير بالذكر أن جامعة عين شمس أعلنت اختيار الدكتور عصام فايد، الأستاذ بكلية الزراعة بالجامعة ووزير الزراعة الأسبق، عضوا بالهيئة الاستشارية العليا للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.


وذكر بيان صادر اليوم، السبت، عن جامعة عين شمس أن الدكتور عصام فايد عمل أستاذا لتكنولوجيا الأغذية بقسم الألبان بجامعة عين شمس ووكيلا لكلية الزراعة لتنمية البيئة عام 2007، ثم عميدا للكلية عامي 2009 و2010، ثم تولى منصب المستشار الزراعي للسفارة المصرية في روما، ثم وزيرا للزراعة عام 2015.

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