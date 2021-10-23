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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات ريم البارودي تكشف عن أنوثتها وجمالها

صدى البلد

تصدرت الفنانة ريم البارودى تريند مؤشر البحث على موقع جوجل  خلال الساعات الماضية.


 جاء ذلك بعد ما نشرت الفنانة ريم البارودى صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وعلقت ريم البارودى: "انك قد رأيت الصورة ولكن غفلت عن المعني.. #جلال_الدين_الرومي ".


 

اثارت ريم البارودى  ،الجدل خلال الفترة الماضية بعد نشر صور لها  على السوشيال ميديا، بإطلالات أنيقة ومثيرة ومميزة خطفت الأنظار بجمالها .


 وتعتمد ريم البارودى على الظهور بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابهاالشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .


 وتتميز  ريم البارودى ،بجمالها الساخر بقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار فىالمناسبات والحفلات.


 وتعتمد على الملابس الأنيقة  من الفساتين المكشوفة  وملابس تكشف عن أناقتها  وإنقاص وزنها وقوامها المثالى منخلال إطلالتها التى تظهر بها فى  الحفلات .

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها .


 

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور للفنانة ريم البارودى .

 

 

 

آخر أعمال ريم البارودي

 وشاركت ريم البارودى في مسلسل كله بالحب بطولة الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفىدرويش ، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.


 

وقالت الفنانة ريم البارودي إن علاقتها بالفنانة سمية الخشاب تحسنت خلال الفترة الماضية، موضحة أن ما بينهما لميكن خصاما ولكنه سوء تفاهم، وذلك بعد أكثر من عامين على تبادلهما تصريحات إعلامية بسبب أحمد سعد.


 

وأكدت ريم البارودي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن علاقتها مع الفنانة سمية الخشاب حاليا جيدة جدا، وفيحالة مصادفتها في أي مكان ستبادر بالسلام عليها.


 

وكشفت سمية الخشاب في تصريحات تلفزيونية سابقة مع برنامج التاسعة، عن تلقيها مكالمة من ريم البارودي عن طريق الماكيير المشترك بينهما، لتهنئتها بمسلسل موسى.


 

وقالت سمية الخشاب إنها لا ترغب في استمرار الخلافات مع الآخرين وتشعر أنها حاليا "عصفورة"، لا تحمل الهموموالمشكلات.


 

كانت العلاقة بين سمية الخشاب وريم البارودي شهدت خلافا كبيرا من قبل بسبب زواج الأولى من الفنان أحمد سعد بعدانتهاء علاقته بالثانية.

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