عبد الحفيظ يكشف موعد عودة الشناوي وارتداء الأهلي الزي الجديد المباراة القادمة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يرتدي القميص الجديد للفريق من المباراة القادمة أمام الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مدير الكرة بالنادي الأهلي فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس والذي يقدمه شادي محمد عبر قناة النهار:" محمد الشناوي يعود من بداية شهر نوفمبر المقبل وفرص لحاقه هو وصلاح محسن كبيرة للمشاركة أمام الزمالك.

وأضاف:" قطعنا شوط كبير فى تجديد على معلول واتخذنا خطوة كبيرة خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة معه للاستمرار مع الفريق".

ويضم برنامج أوضة اللبس، إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق، كمحلل فني لمباريات الدوري المصري، وسيكون ضيف الحلقة الأولى للبرنامج اليوم السبت.

ويظهر أحمد فتحي نجم كرة القدم المصرية فى حلقة الأحد من برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد.