نشرة أخبار العالم|أردوغان يأمر بطرد سفراء 10 دول.. السودان ينفي موافقة حمدوك على استقالة الحكومة.. وصفعة لمسؤول إيراني

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أردوغان يهدد بطرد سفراء 10 دول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن سفراء الدول العشرة الذين طالبوا بإطلاق رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا، يجب إعلانهم "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، من دون أن يوضح ما إذا كانت أنقرة ستتخذ هذه الخطوة بالفعل.

أردوغان يأمر بطرد سفراء 10 دول.. وأوروبا ترد.. ما القصة؟

في تطور خطير للأزمة التركية مع أوروبا، أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باعتبار سفراء 10 دول، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، وذلك عقب دعوة هذه الدول إلى الإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا، المسجون منذ عام 2017 من دون إدانة.

البرلمان الأوروبي يرد على قرار أردوغان بطرد سفراء 10 دول

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه أمر وزارة الخارجية بطرد سفراء 10 دول، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا على اعتبار أنهم "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، لدعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال، عثمان كافالا، ورد رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، إن قرار تركيا باعتبار 10 سفراء "غير مرغوب فيهم" مؤشر على التحول السلطوي للحكومة التركية.

السودان.. حمدوك يكشف حقيقة الموافقة على حل الحكومة

نفت حكومة السودان، السبت، أنباء عن موافقة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على حل الحكومة، واصفة تلك الأنباء بـ"غير الدقيقة" في نقل مواقف الأطراف المختلفة.

قيادي بالحرس الثوري يصفع مسؤول إيراني

تعرض محافظ أذربيجان الشرقية في إيران، لصفعة قوية أثناء إلقاء كلمة خلال حفل تنصيبه، حيث كان غاضبا بسبب تلقي زوجته لقاحا من ممرض ذكر، وفقا لتقارير إيرانية.

حقن ملك إسبانيا السابق بهرمونات أنثوية بسبب علاقاته الجنسية

كشفت تقارير إعلامية عن أن وكالة الاستخبارات الإسبانية حقنت ملك إسبانيا السابق المنفي خوان كارلوس بهرمونات أنثوية لكبح رغباته الجنسية التي كانت تشكل خطرا على الدولة.

تحرك عاجل من الجيش السوداني في محيط سجن البشير

أفادت وسائل إعلام محلية في السودان بأن الجيش فرض إجراءات أمنية مشدد وعزز حراسة سجن كوبر في العاصمة الخرطوم، حيث يقبع الرئيس المخلوع عمر البشير

إجلاء نحو 10 آلاف شخص.. بركان لا بالما يواصل ثورانه ويدمر المنازل

بعد مرور أكثر من شهر على بداية ثورانه، يواصل البركان في جزيرة لا بالما الإسبانية انفجاراته، حيث غطت حممه نحو 900 هكتار من الأراضي ودمرت أكثر من ألفي مبنى والكثير من الأشجار، ودفعت نحو 7500 شخص من سكان الجزيرة للنزوح عن ديارهم.

عاصفة انتقادات ضد جانتس بعد تصنيف مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية

يواجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، انتقادات لاذعة من داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، حول إعلانه تصنيف 6 منظمات مدنية في الضفة الغربية كمنظمات إرهابية.

إجراء جديد من الصحة السعودية بشأن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أتاحت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، حجز الجرعة موعد الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

الفرق بين الأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا.. الصحة العالمية توضح

كشفت سيلفي برياند، مديرة قسم الأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية، الفرق بين الأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".