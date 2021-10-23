زوجة وليد سليمان تطمئن جماهير الأهلي على حالته

كشفت ياسيمن، زوجة وليد سليمان، نجم القلعة الحمراء، عن الحالة الصحية لزوجها؛ بعد إصابته خلال مباراة فريقه مع الحرس الوطني، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم مساء اليوم السبت.



ونشرت ياسمين صورة لزوجها عبر انستجرام ، وعلقت عليها: "الحمد لله وليد بخير، وسيغادر المستشفي الصبح إن شاء الله، شكرا لكل الناس على السؤال".



وتعرض وليد سليمان للإصابة خلال لقاء الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الأهلي we السلام.

وتوجه لاعبو الأهلي والجهازان الفني والإداري، إلى المستشفى بعد المباراة؛ من أجل الاطمئنان عليه.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل 1/1 أمام الحرس الوطني في لقاء الذهاب بالنيجر، والفوز 6-1 في مباراة العودة التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.