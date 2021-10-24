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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فحص المعاملات المالية.. الحل الأخير أمام شاروخان لتخليص ابنه من قضية المخدرات

شاروخان وابنه
شاروخان وابنه

مازال النجم الهندي الشهير شاروخان يبذل كل جهده ومحاولاته لتخليص ابنه من قضية المخدرات التي تورط بها منذ حوالي شهر ولم يتمكن من التملص منها. 

أفادت مواقع هندي بأن أحد الحراس الشخصيين لنجم بوليوود شاروخان زار مكتب مكافحة المخدرات مساء الجمعة، الماضي وسلم بعض الوثائق السرية نيابة عن الممثل الشهير. 

يأتي ذلك بعد ساعات من زيارة مدير أعمال شاروخان للبنك المركزي الهندي، ونقلت تقارير أنه خرج حاملا مظروفا بعدما مضى ساعة داخل المكان. 

رفض الحارس الشخصي ومدير أعمال شاروخان التحدث إلى وسائل الإعلام التي تترقب تحركات الأسرة والمحيطين بهم لمعرفة مسار القضية. 

جاء ذلك عقب زيارة عناصر من الشرطة لمنزل شاروخان، وطلبهم بعض الوثائق المتعلقة بآريان، منها محاولة الحصول على تفاصيل من حساباته المصرفية وتقاريره الطبية وزياراته السياحية الخارجية والداخلية. 

لم تعثر قوات مكافحة المخدرات مع آريان خان على أي مواد مخدرة أثناء القبض عليه، لحضوره الرحلة البحرية المشبوهة في 3 أكتوبر الجاري، وعارضت الشرطة بقوة الإفراج عنه بكفالة استنادا على محادثات بينه وبين زملائه على تطبيق الواتساب تثبت معرفه بوجود كميات كبيرة من المخدرات في الحفل. 

تعتبر التفاصيل المصرفية وحسابات آريان البنكية ورسائل الواتساب المحذوفة الأمل الأخير لشاروخان وعائلته في محاولة إثبات عدم تورط نجله في أي قضية تتعلق بالمخدرات. 

ستنظر محكمة مومباي العليا في أمر الكفالة الخاص بآريان خان مجددا يوم 26 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن تعارضه الشرطة بقوة، لذا تحاول قوات المكافحة إثقال قضيتها والبحث عن أدلة أخرى لتورط نجل الفنان الشهير. 

شاروخان في السجن

وزار شاروخان، سجن آرثر رود في مومباي، للقاء نجله آريان خان الذي رفضت المحكمة الإفراج عنه بكفالة، بعدما قضت بحجزه لمدة أسبوعين في 8 أكتوبر الماضي، يوم الخميس الماضي.

شاروخان الذي يبلغ من العمر 55 عاما، التقى آريان 23 عاما، عبر جدار زجاجي وتحدث معه لمدة 20 دقيقة، عبر الهاتف الداخلي كما يظهر في الأفلام والمسلسلات الأجنبية. 

جاء ذلك عقب تخفيف الحكومة الهندية القيود على الزيارات داخل السجون وسط إجراءات الوباء الاحترازية، وذلك بعد رفض الأفراج عن آريان بكفالة مرتين. 

أجرى آريان مكالمة عبر الفيديو يوم الجمعة الماضي مع والده شاروخان ووالدته جوري خان وسط اختفاء تام للأسرة. 

رفض المحكمة الإفراج عن آريان جاء بناء على وجود أدلة تثبت تورطه في أنشطة غير مشروعة، لذا لا يمكن حسم عدم إقامته بأي إجراء غير قانوني واستحقاقه للإفراج المشروط. 

المحادثات المسجلة عبر الواتساب تربط بين آريان خاص وعدد من الموردين وباعة المواد المخدرة، وأنه كان يعلم بوجود 6 حرامات من المخدر في حذاء صديقه رغم عدم وجود أي مواد بحوزته. 

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