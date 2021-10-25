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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"أيدا" أول روبوت فنان يبتكره مهندسان مصريان.. تفاصيل

أول روبوت فنان
أول روبوت فنان

روى  صلاح العبد الشاب المصري صاحب فكرة  تطوير الذراع الفنية  للروبوت “AI-DA” تجربته، قائلاً : "مشروع تخرجي حاجة ليها دعوة بالمجال، صممت جهاز يستطيع الرسم  بذراعيه، حتى سمع المخترع البريطاني “إيدن ميلر” عن التجربة وكان تاجر لوحات فنية  في العاصمة البريطانية وقرر محاولة تصميم أول إنسان ألي فنان في العالم ..وبالفعل بدأ المشروع الخاص بالرسام".

وأضاف صلاح العبد خلال لقاء  مع برنامج "كلمة أخيرة" الُذاع على فضائية " ON" ، أن المخترع البريطاني عندما سمع عن مشروع  تخرجه الخاص بإنسان آلي يقوم بالرسم  ، تلاقت الفكرة لديه وإستشعر أنه يمكنه البناء على ماقام به  لتحقيق حلمه في بناء أول فنان آلي في العالم.

وتابع: "تواصل معي  وشاركت زميلي زياد عباس في المشروع حيث أن المخترع البريطاني بالاساس لم يجد شركة تنفذ ما يريده في حلمه فكان في حاجة لشخصين يقومان بالايداع  ودراسة مايريد تحقيقه حتى يخرج إلى النور ويخرج الحلم إلى مشروع ثم منتج".

ومن جانبه إلتقط زياد عباس الشريك في تطوير الذاراع  الفنية للروبوت “AI-Da” ، قائلاً : "هاتفني صديقي صلاح وزميلي في الدراسة في جامعة " ليدز "، حيث ندرس  في مجال الذكاء الاصطناعي .. واخبرني أن  " ميلر " المخترع البريطاني يريد مقابلتنا لمشروع غريب، وبالفعل حضر الرجل لنا وظل يحكي لنا فكرته وكيف يريد أن يراها منتج في النهاية حقيقي على الارض ".

وأضاف زياد عباس قائلاً : " كانت مجرد فكرة وأخبرنا " إيدن ميلر " أنه إستعان بفريق من إكسفورد عشان يخلي الانسان الالي يتكلم، لكن ناقصه  ذراع عشان  يصبح الروبوت فناناً    .. وطلب مننا أن يستطيع الروبوت أن يفعل مايراه بعينه ويحويلها للوحة فنية عبر تطوير تلك الذراع.   "

وأكمل : " إستعانا بالكلية في العمل على تلك الذراع  .. ودي كانت لحظة  حاسمة في حياتنا  لاننا كنا لازم نفكر  قبل اي حاجة، بإعتبار المشروع غريب وليس له سابقة، وبطبيعة  دراسة الهندسة اي قرار يحتاج لتفكير قبلها لكننا مضينا قدماً  في تدشين المشروع "

ونوه صلاح العبد قائلاً : "بدأنا وكنا مش متخيلين تنفيذه، لان الرؤية  كانت صعبة ومافيش ابحاث يمكن الاستناد عليها  "

 وكشف عن لجوئه إلى البروفيسرو المشرف على دراسته في كلية الهندسة جامعة " ليدز " ، بغية مساعدتهما  في الوصول إلى تصور  لاكمال مشروع تطوير الأذرع الخاصة بالروبوت  .. معقباً: "لكننا فوئجنا أنه  خذلنا وقال لنا : صعب جداً تعملوا ده .. مش هتعرفوا تعملوا ده، بالذات لأنكم لسه طلاب وأخر سنة جامعة وطلب مننا الاعتاذر لميلر    "

وواصل :  "إضطرنا الاعتماد على أنفسنا والتواصل مع الفنانين لتحويل الفكرة إلى " سوفت وير ".

" أيدا” أول روبوت فنان واقعي في العالم، وقد كان المخترع البريطاني “إيدن ميلر” هو صاحب الفكرة والمصمم للهيكل الخاص لجسم الروبوت.

بينما قام الشابان زياد وصلاح، وهما لا يزالان طلابًا جامعيين في كلية الهندسة الإلكترونية والكهربائية في جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، بتصميم يد جديدة تماماً للروبوت وتطبيق خوارزميات ذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وطورا المهندسان المصريان نظام تحكم ينتج مسارًا لذراعها حتى تستطيع الرسم، بناءً على تفسيرها، من خلال كاميرات خاصة بأعين الروبوت وتحويله لعمل فني، حيث يعمل الروبوت “AI-Da” بطمس الخط الفاصل بين الذكاء الاصطناعي والإبداع.

أول روبوت فنان تطوير الذراع الفنية روبوت “AI-DA” المخترع البريطاني “إيدن ميلر”

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