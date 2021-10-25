تعيشي يا مصر حرة أصيلة.. شاهد احتفالية تخريج دفعات جديدة بالكلية الحربية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية ، عرض عزف راقى تنافس بها عالمياً مقدم من خريجى الدفعات الجديدة قائلين:“ مصر يا مصر تعيشى يا مصر حرة أصيلة”.

وقدم طلاب خريجى كليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية عرضا رياضيا لاستعراض مهاراتهم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى حفل تخرج دفعات جديدة من طلاب كليات المعاهد العسكرية.

وصل منذ قليل ، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لحضور احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية العسكرية .