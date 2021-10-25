بعد إعلان حالة الطوارئ .. البرهان يقطع عهدًا أمام السودانيين| شاهد

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان ، على الإيمان التام بأن الثورة الحالية ماضية بعون الله ، ونؤكد لهم أننا لن نحيد عن الأهداف ، والمهام المنصوص عليها بالدستور للفترة الانتقالية .

وتابع عبد الفتاح البرهان ، خلال كلمته ، منذ قليل ، ": سنعمل بدء من اليوم وحتى الانتخابات العامة في يوليو 2023 على تحسين معيشة الناس وتوفير الأمن والطمأنينة لهم ، والسماح للأحزاب بالاستعداد والتجهيز للانتخابات لتكون مهئية لتولي مهام الدولة .

وفي سياق أخر، أجلت شركات الطيران السودانية القادمة من مطار الخرطوم الدولي، وصول رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها السودان، والتي أعقبها إعلان وسائل الإعلام بالسودان إغلاق مطار الخرطوم مؤقتًا وتعليق الرحلات الجوية.

علم “صدى البلد”، أن شركات الطيران السودانية، التي تسير رحلات إلى مطار القاهرة الدولي، أخطرت سلطات القاهرة قبل قليل، بتأجيل وصول رحلاتها الجوية القادمة من مطار الخرطوم إلى القاهرة، وذلك لعدة ساعات فقط لحين استقرار حركة الملاحة الجوية هناك.

وأخطرت 3 شركات طيران سودانية “بدر وتاركو والخطوط الجوية السودانية”، سلطات مطار القاهرة الدولي، بتأجيل وصول رحلاتها لعدة ساعات فقط، حيث كان من المقرر أن تصل اليوم إلى القاهرة رحلتين من الخرطوم لشركة بدر ورحلة لشركة تاركو ورحلة للخطوط الجوية السودانية، تأجل وصول جميعهم إلى ساعة متأخرة من اليوم، بينما اضطرت شركة بدر إلى إلغاء إحدى رحلاتها المقررة لها أن تصل القاهرة ظهر اليوم، وأجلت الرحلة الأخرى.