أكلات ليبيا .. طريقة عمل طاجن الجبن

يعد طاجن الجبن من أكثر الأكلات الشعبية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص في ليبيا وهى من الأكلات الشهية التى تمتلك قيمة غذائية كبيرة.

نقدم لكم طريقة عمل طاجن الجبن الليبي بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير طاجن الجبن الليبي



4 صدور دجاج مسلوقة

2 كوب مكعبات بطاطس صغيرة

1 كوب شبت

1 كوب بقدنوس

1 كوب كزبرة خضراء

5 بيضات

1 كوب بصل مفروم

1 ملعقة بهارات

1 كوب زيتون أخضر شرائح

كوب جبنة مطبوخة بطعم القشطة

كوب جبنة مطبوخة بطعم الشيدر

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل طاجن الجبن الليبي

* شوحي البطاطس في الزيت ثم تضاف البهارات والملح والفلفل الأسود وقطعي شرائح الدجاج وتضاف ويشوحو جيدا، ثم يوضع الخليط في بايركس

* في بولة تخلط نصف كمية الجبن مع الشبت والبقدونس والكزبرة ثم يضاف الزيتون والبيض ثم يوضع على طبقة البطاطس والدجاج. ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج

* اخرجيها من الفرن ونضع نصف كمية الجبن الأخرى على الوجه، وادخلها الفرن مرة أخرى حتى يحمر الوجه ويقدم طاجن الجبن ساخنا.