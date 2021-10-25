عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات ليبيا .. طريقة عمل طاجن الجبن

أكلات ليبيا .. طريقة
أكلات ليبيا .. طريقة عمل طاجن الجبن

يعد طاجن الجبن من أكثر الأكلات الشعبية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص في ليبيا وهى من الأكلات الشهية التى تمتلك قيمة غذائية كبيرة.

نقدم لكم طريقة عمل طاجن الجبن الليبي بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

أكلات سوريا .. طريقة عمل الشاورما

أكلات العراق.. طريقة عمل الدولمة

مقادير طاجن الجبن الليبي
 

4 صدور دجاج مسلوقة 

2 كوب مكعبات بطاطس صغيرة 

1 كوب شبت 

1 كوب بقدنوس 

1 كوب كزبرة خضراء 

5 بيضات 

1 كوب بصل مفروم 

1 ملعقة بهارات 

1 كوب زيتون أخضر شرائح

 كوب جبنة مطبوخة بطعم القشطة 

 كوب جبنة مطبوخة بطعم الشيدر 

ملح 

فلفل أسود


طريقة عمل طاجن الجبن الليبي
* شوحي البطاطس في الزيت ثم تضاف البهارات والملح والفلفل الأسود وقطعي شرائح الدجاج وتضاف ويشوحو جيدا، ثم يوضع الخليط في بايركس

* في بولة تخلط نصف كمية الجبن مع الشبت والبقدونس والكزبرة ثم يضاف الزيتون والبيض ثم يوضع على طبقة البطاطس والدجاج. ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج

* اخرجيها من الفرن ونضع نصف كمية الجبن الأخرى على الوجه، وادخلها الفرن مرة أخرى حتى يحمر الوجه ويقدم طاجن الجبن ساخنا.

 

طاجن الجبن طريقة عمل طاجن الجبن أكلات ليبيا طاجن الجبن الليبي الشيف ليبيا

موضوعات متعلقة

ما العلاقة بين الزنجبيل وخمول الغدة الدرقية

في اليوم العالمي .. أغرب الدراسات عن شلل الأطفال

تدل على أمراض خطيرة.. أسباب ظهور الكدمات الغريبة فى الجسم

طريقة عمل محشي ورق العنب باللحمة المحمرة

ترشيحاتنا

أخبار الفن: عمر كمال يستعرض سيارته.. إصابة ممثل ومخرج بسبب قطعة ديكور

تشبه الموزة.. صياد يصاب بصدمة بعد اصطياده هذه السمكة النادرة

التجارة الخارجية ترفض التسجيل المسبق للمصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر

أسبوع القاهرة للمياه.. مصر تحذر: الفقر المائي يهدد أمن وسلامة الدول والشعوب

مفاجأة لمجتمع المملكة .. مواطن سعودي يعفو عن قاتل ابنه |تفاصيل

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بمد الإجازة المرضية للموظف حتى يتعافى

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

ماذا قال القاضي قبل الحكم بالإعدام على الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي

هل يعود مرتضى منصور لـ رئاسة الزمالك قبل الطعن أمام المحكمة العليا

السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بشأن عودة مرتضى منصور لـ الزمالك

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ