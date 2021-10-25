لوجه الله.. سعودي يعفو عن قاتل نجله في عسير

روى مواطن سعودي، تفاصيل عفوه عن قاتل ابنه في عسير بعدما ذهب بنفسه إلى منزل القاتل، والتقى بوالدته.

وحسب ما ذكره السعودي محمد الشوقبي، مساء أمس الأحد، في لقاء مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، أن “القضية حدثت في شهر رجب من السنة الجارية، وتنازلت بعدها بـ 4 أشهر"، لافتا إلى أنه ذهب إلى منزل والدة القاتل أم خالد حيث كانت في حالة صحية صعبة وقدمت العفو عندها بدون مقابل ولوجه الله”.

وأضاف المواطن: "دقيت الباب قولت معكم أبو المقتول يحيي محمد الشوقبي وأنا متنازل عن ولدك خالد، وتم تنازلي في المحكمة الجزائية”.

ولفت “القاضي قال لي لابد من وجود إخوانك، وطلبتهم للحضور وتفاجئوا بهذا الشيء، وهم وافقوني على التنازل عن القاتل”.