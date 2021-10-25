بإمكانيات جبارة.. سعر ومواصفات شاومي Xiaomi 11T Pro في السعودية والإمارات

أطلقت شركة شاومي الصينية، سلسلة هواتف Xiaomi 11T منذ أسابيع قليلة في الصين ، وتم إطلاق الهواتف عالميا، في عدد من الدول منها المملكة العربية السعودية والإمارات، ويتوقع صدور الهواتف قريبا في مصر، بمواصفات متميزة للغاية.

وحسب موقع Tech Radar فإن هاتف Xiaomi 11T Pro يعتبر الهاتف الأبرز في السلسلة و يضم عددا كبيرا جدا من التقنيات والمواصفات العالية في الشاشة والكاميرا والأداء والبطارية.

ويأتى هاتف Xiaomi 11T Pro شاشة مسطحة من نوع AMOLED، وبقياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض 1080 بكسل +، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ عينات باللمس 480 هرتز، كما تدعم تقنية HDR10 +، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة ، ومقاومة للمياه والغبار.

ويقدم هاتف شاومي Xiaomi 11T Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل 2.1 ميكرون بكسل مع 9 في 1، متصل بكاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل مع عدسة أضيق 120 درجة، و كاميرا لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

ويحتوى هاتف Xiaomi 11T Pro على بطارية سعة 5000 مللى أمبير في الساعة، بقدرة شحن 120 واط، يشحن في غضون 17 دقيقة فقط، مع تقنية الشحن الخارقة HyperCharge .

ويعمل هاتف Xiaomi 11T Pro بواسطة معالج كوالكوم الأقوى Snapdragon 888، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1، بسعة 128 جيجابايت، إلى الجانب معيار IP53 لمقاومة الغبار الأساسية.

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi 11T Pro في الأسواق العالمية بثلاثة ألوان الأسود والأزرق والأبيض، مقابل سعر 650 يورو أي ما يعادل 12 ألف جنيه ، لأصغر نسخة.

سعر هاتف Xiaomi 11T Pro في السعودية والإمارات

ويتوفر سعر هاتف Xiaomi 11T Pro في دولة الإمارات بسعر 2399 درهم إماراتي أى يعادل 10 آلاف و 260 جنيها، و في المملكة العربية السعودية 2499 ريال سعودى أى يعادل 10 آلاف و 470 جنيها.

