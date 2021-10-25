عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانيات جبارة.. سعر ومواصفات شاومي Xiaomi 11T Pro في السعودية والإمارات

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi 11T Pro في السعودية والإمارات

أطلقت شركة شاومي الصينية، سلسلة هواتف Xiaomi 11T منذ أسابيع قليلة في الصين ، وتم إطلاق الهواتف عالميا، في عدد من الدول منها المملكة العربية السعودية والإمارات، ويتوقع صدور الهواتف قريبا في مصر، بمواصفات متميزة للغاية.  

 

وحسب موقع Tech Radar فإن هاتف Xiaomi 11T Pro يعتبر الهاتف الأبرز في السلسلة و يضم عددا كبيرا جدا من التقنيات والمواصفات العالية في الشاشة والكاميرا والأداء والبطارية.

لأول مرة.. تسريبات تكشف قوة شحن خارقة لهواتف شاومي Redmi Note 11

رسميا.. شاومي تعلن عن هاتفي الألعاب الخارقة Black Shark 4S Pro و4S Gundam

ويأتى هاتف Xiaomi 11T Pro شاشة مسطحة من نوع AMOLED، وبقياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض 1080 بكسل +، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ عينات باللمس 480 هرتز، كما تدعم تقنية HDR10 +، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة ، ومقاومة للمياه والغبار.

 

ويقدم هاتف شاومي Xiaomi 11T Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل 2.1 ميكرون بكسل مع 9 في 1، متصل بكاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل مع عدسة أضيق 120 درجة، و كاميرا لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

 

ويحتوى هاتف Xiaomi 11T Pro على بطارية سعة  5000 مللى أمبير في الساعة، بقدرة شحن 120 واط، يشحن في غضون 17 دقيقة فقط، مع تقنية الشحن الخارقة HyperCharge .

 

ويعمل هاتف Xiaomi 11T Pro بواسطة معالج كوالكوم الأقوى Snapdragon 888، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1، بسعة 128 جيجابايت، إلى الجانب معيار IP53 لمقاومة الغبار الأساسية.

 

ويتوفر هاتف شاومي  Xiaomi 11T Pro في الأسواق العالمية بثلاثة ألوان الأسود والأزرق والأبيض، مقابل سعر 650 يورو أي ما يعادل 12 ألف جنيه ، لأصغر نسخة.

 

سعر هاتف Xiaomi 11T Pro في السعودية والإمارات

 

ويتوفر سعر هاتف Xiaomi 11T Pro في دولة الإمارات بسعر 2399 درهم إماراتي أى  يعادل 10 آلاف و 260  جنيها، و في المملكة العربية السعودية 2499 ريال سعودى أى  يعادل 10 آلاف و 470 جنيها. 
 

مواصفات Xiaomi 11T Pro سعر Xiaomi 11T Pro السعودية الامارات هواتف شاومي افضل هواتف شاومي

ترشيحاتنا

قرار جديد بشأن قضية عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك .. تفاصيل

أول تعليق من الإمارات على الأحداث في السودان

التعاون بين دول العالم| ما هي أهداف أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة؟

الكوارث مستمرة.. إعصار ميديكان في البحر المتوسط يضرب إيطاليا بعنف.. فيديو

بعد رفع الطاقة الاستيعابية.. المصلون والمعتمرون يتوافدون على بيت الله الحرام

لحظة تحطم طائرة هليكوبتر في ليبيا .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدوري المصري.. فرمان في الإسماعيلي قبل موقعة الأهلي

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

تباطؤ دوران الأرض ..هل يظل اليوم 24 ساعة بعد إضافة العلماء «ثانية كبيسة»

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بمد الإجازة المرضية للموظف حتى يتعافى

ماذا قال القاضي قبل الحكم بالإعدام على الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بشأن عودة مرتضى منصور لـ الزمالك

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ